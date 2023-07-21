Link dan Video Special Dialogue: Tak Tembus PTN Impian, Apa yang Harus Dilakukan?





JAKARTA - Diterima di kampus impian untuk melanjutkan pendidikan merupakan keinginan setiap pelajar di Indonesia. Diterima diimpian untuk melanjutkan pendidikan merupakan keinginan setiap pelajar di Indonesia.

Namun persaingan yang ketat membuat banyak calon mahasiswa baru (maba) tak bisa mewujudkan untuk kuliah di kampus impiannya.

Okezone pun mengulas apa saja yang bisa dilakukan maba jika tak diterima di kampus impiannya.

Bersama Dr Imelda Ika Dian Oriza, M.Psi. Psikolog yang juga Ketua Program Studi Psikologi Profesi Program Magister Universitas Indonesia, Okezone mengulas tips dan trik bagi para pelajar yang gagal diterima di kampus impiannya.

Berikut link dan video Special Dialogue Okezone yang membahas persoalan ini:

