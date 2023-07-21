Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Link dan Video Special Dialogue: Tak Tembus PTN Impian, Apa yang Harus Dilakukan?

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |20:12 WIB
JAKARTA - Diterima di kampus impian untuk melanjutkan pendidikan merupakan keinginan setiap pelajar di Indonesia.

Namun persaingan yang ketat membuat banyak calon mahasiswa baru (maba) tak bisa mewujudkan untuk kuliah di kampus impiannya.

Okezone pun mengulas apa saja yang bisa dilakukan maba jika tak diterima di kampus impiannya.

Bersama Dr Imelda Ika Dian Oriza, M.Psi. Psikolog yang juga Ketua Program Studi Psikologi Profesi Program Magister Universitas Indonesia, Okezone mengulas tips dan trik bagi para pelajar yang gagal diterima di kampus impiannya.

Berikut link dan video Special Dialogue Okezone yang membahas persoalan ini:

Baca Juga: Belum Berhasil Masuk PTN Bukan Kiamat, Nikmati Saja Perjalanan Hidup Kita

Baca juga: Sedikit Penyemangat untuk yang Belum Berhasil Mengejar Beasiswa, Ingat Tujuan Awal Belajar!

Baca juga: Begini Cara Menghadapi Anak yang Emosinya Terguncang Karena Gagal Masuk PTN

Baca Juga: Pesan Psikolog: Di manapun Saya Kuliah, Saya Harus Bisa Memperbesar Peluang untuk Sukses

Baca Juga: Pentingnya Memperhatikan Batas Wajar Kecewa saat Gagal Masuk PTN, Jangan Sampai Kebablasan

Baca Juga: Wajarkah Merasa Kecewa saat Gagal Seleksi Perguruan Tinggi Negeri?

Baca Juga: Bagaimana Cara Mengelola Emosi yang Benar saat Gagal Seleksi Masuk PTN?

