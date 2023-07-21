Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Aldi Taher Nyanyi Mars Perindo di Depan Hary Tanoe

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |20:51 WIB
Momen Aldi Taher Nyanyi Mars Perindo di Depan Hary Tanoe
Aldi Taher nyanyi Mars Perindo di depan Hary Tanoe. (TikTok/@alditaher.official)
A
A
A

JAKARTA - Selebritas sekaligus bacaleg Partai Perindo Aldi Taher menyanyikan lagu Mars Perindo. Lagu itu dinyanyikannya di hadapan Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

Hal ini sebagaimana postingan akun TikTok Aldi Taher, @alditaher.official. Dalam video itu, Aldi Taher tampak menyanyikan Mars Perindo sambil memainkan ukulele.

"Alhamdulillah nyanyi Mars Perindo di depan Ketum Hary Tanoesoedibjo," demikian keterangan pada video itu, sebagaimana dikutip, Jumat (21/7/2023).

Pada momen tersebut Aldi Taher sedikit menggubah lirik Mars Perindo. Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk bergabung ke Partai Perindo.

"I love you Pak Hary Tanoe, i love you Perindo ayo gabung Perindo," dendang Aldi Taher, dengan nada Mars Perindo.

Sementara di belakang Aldi Taher dan Hary Tanoe ada beberapa orang yang ikut menikmati bacaleg itu bernyanyi.

Hary Tanoe tampak senang mendengar Aldi Taher bernyanyi. Ia pun memujinya.

"Luar biasa," kata Hary Tanoe sambil menepuk bahu Aldi Taher.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180916/perindo-TIMk_large.jpg
Bentuk Politik Akuntabel dan Transparan, Partai Harus Siap Diperiksa oleh Rakyat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement