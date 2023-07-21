Momen Aldi Taher Nyanyi Mars Perindo di Depan Hary Tanoe

JAKARTA - Selebritas sekaligus bacaleg Partai Perindo Aldi Taher menyanyikan lagu Mars Perindo. Lagu itu dinyanyikannya di hadapan Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

Hal ini sebagaimana postingan akun TikTok Aldi Taher, @alditaher.official. Dalam video itu, Aldi Taher tampak menyanyikan Mars Perindo sambil memainkan ukulele.

"Alhamdulillah nyanyi Mars Perindo di depan Ketum Hary Tanoesoedibjo," demikian keterangan pada video itu, sebagaimana dikutip, Jumat (21/7/2023).

Pada momen tersebut Aldi Taher sedikit menggubah lirik Mars Perindo. Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk bergabung ke Partai Perindo.

"I love you Pak Hary Tanoe, i love you Perindo ayo gabung Perindo," dendang Aldi Taher, dengan nada Mars Perindo.

Sementara di belakang Aldi Taher dan Hary Tanoe ada beberapa orang yang ikut menikmati bacaleg itu bernyanyi.

Hary Tanoe tampak senang mendengar Aldi Taher bernyanyi. Ia pun memujinya.

"Luar biasa," kata Hary Tanoe sambil menepuk bahu Aldi Taher.