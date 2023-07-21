Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Partai Perindo Semakin Diterima Publik, TGB: Peluang Sangat Terbuka Tembus Parlemen

Dimas Choirul , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |21:17 WIB
Partai Perindo Semakin Diterima Publik, TGB: Peluang Sangat Terbuka Tembus Parlemen
TGB Zainul Majdi (Foto: MPI)
JAKARTA - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi mengatakan ada ruang bagi partai politik pendatang baru masuk parlemen pada Pemilu 2024.

Hal tersebut dikatakannya merespons hasil survei yang dipaparkan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan.

"Saya ingin sampaikan, bahwa saya enggak setuju dengan Mas Djayadi. Saya melihat tetap ada ruang yang memungkinkan bagi partai politik baru untuk bisa masuk ke parlemen," kata TGB dalam webinar Maya Institute bertajuk "Tantangan dan Peluang Parpol Baru Pada Pemilu 2024", Jumat (21/7/2023).

TGB mencontohkan, partai baru yang memiliki peluang tersebut salah satunya Partai Perindo. Meskipun usia partai terhitung baru, namun elektabilitas Partai Perindo terus meningkat dalam satu tahun terakhir.

"Kalau tidak salah (survei LSI) di Mas Djayadi (elektabilitas) Partai Perindo itu 4,1 (persen). Posisinya, persentase yang terus-menerus secara konsisten, Alhamdulillah meningkat," ujarnya.

