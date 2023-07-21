TGB Ungkap Alasan Partai Perindo Dukung Ganjar: Rekam Jejak Mumpuni!

JAKARTA - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Dr. Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi mengungkapkan alasan partainya mendukung bacapres Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Salah satunya memiliki rekam jejak yang mumpuni.

"Setelah melalui kajian yang panjang untuk kemudian menambatkan pilihan kami pada capres Ganjar Pranowo. Dengan banyak sekali pertimbangan, termasuk di antaranya adalah rekam jejak di dalam berkhidmat sebagai Gubernur di Jawa Tengah," kata TGB dalam webinar Maya Institute bertajuk "Tantangan dan Peluang Parpol Baru Pada Pemilu 2024", Jumat (21/7/2023).

TGB Zainul Majdi mengatakan, Ganjar merupakan sosok yang memiliki rekam jejak mentereng saat memimpin Jawa Tengah.

Meski disadari suara Ganjar belum merata di seluruh Indonesia, hal itu merupakan suatu tantangan bagi Partai Perindo, yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, untuk menjelaskan kepada publik terkait sosok Ganjar.

"Kan menurut saya semua para pemimpin bangsa ini tokoh historis, tidak ada tokoh mitos. Artinya, semua punya rekam jejak di ruang publik. Ketika sudah pernah berkhidmat di ruang publik, orang bisa melihat apa yang dia hasilkan," ujarnya.