Pemilu 2024 Jadi Sejarah Baru, Ferry Kurnia Ajak Masyarakat Aktif di Setiap Tahapan

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansah mengungkapkan pentingnya masyarakat mengikuti seluruh tahapan Pemilu 2024, mulai dari kampanye hingga pencoblosan.

Ia mengatakan, Pemilu harus dilangsungkan dengan suasana gembira dan seluruh masyarakat berpartisipasi dalam setiap tahapan, termasuk menjaga stabilitas keamanan.

Hal tersebut disampaikan Ferry Kurnia mengamini pernyataan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin yang menilai Pemilu 2024 menjadi pemilu terbesar dan kompleks dalam sejarah politik Indonesia.

"Bahwa Pemilu 2024 ini berlangsung pemilihan serentak dgn memilih presiden, DPD, DPR RI, DPR provinsi, DPRD kabupaten/kota, gubernur dan walikota/bupati. Walaupun komplek, tapi diharapkan Pemilu yang riang gembira, bermartabat dan jauh dari konflik akibat preferensi berbeda," kata Ferry Kurnia kepada wartawan, Jumat (21/7/2023).

Menurut Kang Ferry, sapaan akrabnya, Pemilu adalah ajang untuk menentukan siapa penentu kebijakan yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Masyarakat harus mulai terlibat aktif sejak masa kampanye.

Alasannya, dari kampanyelah masyarakat bisa mengenal integritas dan kapabilitas hingga program yang ditawarkan. "Oleh sebab itu, saya mengajak agar masyarakat terlibat aktif di setiap tahapan," kata mantan Komisioner KPU RI ini.

Untuk terciptanya Pemilu damai yang diharapkan, Ferry meminta semua pihak yang terlibat langsung dalam tahapan Pemilu untuk tetap fokus pada pekerjaannya.

"Penyelenggara fokus menyelenggarakan Pemilu yang luber jurdil dan berintegritas. Pemerintah dan Pemda fokus untuk fasilitasi, Polri dan dibantu TNI fokus soal keamanan, tertib dan pengamanan penyelenggaraan," tandas Bacaleg DPR RI dari Dapil Kota Bandung dan Cimahi, Jawa Barat ini.