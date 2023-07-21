Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemilih Pemula Warnai Pemilu 2024, TGB: Perindo Hadirkan Program Rangkul Anak Muda

Dimas Choirul , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |22:31 WIB
Pemilih Pemula Warnai Pemilu 2024, TGB: Perindo Hadirkan Program Rangkul Anak Muda
TGB Zainul Majdi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi menyebut, era disrupsi yang ditandai dengan adanya bonus demografi akan membuka peluang partai politik (Parpol) baru meraup suara pemilih pemula.

Menurutnya, hal tersebut yang perlu dilakukan dalam menghadapi kontestasi pada Pemilu 2024.

"Saya tidak tahu apakah itu terkonfirmasi oleh temuan temuan survei, mereka juga cenderung menginginkan sesuatu yang baru," kata TGB dalam webinar Maya Institute bertajuk "Tantangan dan Peluang Parpol Baru Pada Pemilu 2024", Jumat (21/7/2023).

TGB memandang para pemilih pemula tersebut cenderung tidak terlalu terikat dengan pakem-pakem lama. Karena itu, Partai Perindo sangat konsen menghadirkan program-program yang konkret dan dekat dengan anak muda.

"Kami mencoba untuk menghadirkan program-program yang konkret ada para anak-anak muda, di Partai Perindo ada Michael Sianipar dan teman-teman yang lain yang terus menerus membangun dengan anak-anak muda," ucapnya.

Bukan tanpa alasan, TGB menyebut ada dua tujuan besar mengajak para anak muda dalam berpolitik. Pertama, mengedukasi agar anak muda tidak alergi dengan politik maupun partai politik.

Halaman:
1 2
      
