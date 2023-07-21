Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Sidang AIPA ke-44, DPR: Kawal Kawasan ASEAN untuk Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |23:48 WIB
Jelang Sidang AIPA ke-44, DPR: Kawal Kawasan ASEAN untuk Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan
Ketua Desk Kerjasama Regional BKSAP DPR RI, Putu Supadma (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam Sidang Umum AIPA ke-44 Tahun General Assembly ASEAN Inter-Parliamentary Union (AIPA) yang diselenggarakan di Jakarta pada Agustus 2023.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Desk Kerjasama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan, sidang tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas perdamaian di kawasan ASEAN.

"Tujuan utama AIPA ini secara politik mendorong stabilitas kawasan, bagaimana AIPA ini agar menjaga kawasan ASEAN, yang betul-betul stabil dan tentunya agar terus ke depan terjaga perdamaian-kedamaiannya," kata Putu saat diskusi Parlemen di Gedung DPR RI Senayan, Jumat (21/7/2023).

Awalnya, kata Putu, anggota AIPA hanya lima negara yang diprakarsai Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina dan Malaysia. Namun saat ini, AIPA sudah memiliki 10 anggota.

“Saat AIPA nanti Timor Leste hanya menjadi observer. Dan Myanmar tidak diundang dalam sidang ini,” jelas Anggota Legislator asal Bali ini.

Saat pertemuan awal, Putu menyebut Indonesia usul bagaimana resolusi tentang penerapan Five-Point Consensus. Makanya, kata dia, Indonesia menunggu mereka menerapkan Five-Point Consensus, dimana kedepan negara ini mengimplementasikan dan Five-Point Consensus yang sudah dikomitmenkan oleh negara-negara parlemen ASEAN.

“Kebetulan negara lain tidak ada yang mengobjek atau memprotes, akhirnya draft resolusi emergency item pada saat itu diakui dan menjadi sebuah resolusi atau keputusan dari pada AIPA,” ujar pimpinan BKSAP ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181243/paw-VU7d_large.jpg
Kursi Gus Alam Terisi, DPR Lantik Pengganti Anggota PKB Korban Kecelakaan Tragis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181241/puan-N6dr_large.jpg
Ketua DPR: Tugas Negara Bukan Memperumit Urusan Rakyat, tapi Mempermudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181152/dpr-zs0B_large.jpg
Saksi Ahli Ungkap Motif di Balik Penyebaran Potongan Video Joget Anggota DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181120/mkd_dpr_ri-0u4a_large.jpg
Sidang Etik Sahroni di MKD, 2 Ahli Sebut Manipulasi dan Disinformasi Jadi Akar Masalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180316/dasco-2IyF_large.jpg
Dasco Tegaskan Rahayu Saraswati Tetap Menjabat Pimpinan Komisi VII DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/1/3180290/rahayu-go5U_large.jpg
Rahayu Saraswati Tetap Anggota DPR karena Pengunduran Dirinya Ditolak MKD
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement