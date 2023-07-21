Jelang Sidang AIPA ke-44, DPR: Kawal Kawasan ASEAN untuk Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan

JAKARTA - Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam Sidang Umum AIPA ke-44 Tahun General Assembly ASEAN Inter-Parliamentary Union (AIPA) yang diselenggarakan di Jakarta pada Agustus 2023.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Desk Kerjasama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan, sidang tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas perdamaian di kawasan ASEAN.

"Tujuan utama AIPA ini secara politik mendorong stabilitas kawasan, bagaimana AIPA ini agar menjaga kawasan ASEAN, yang betul-betul stabil dan tentunya agar terus ke depan terjaga perdamaian-kedamaiannya," kata Putu saat diskusi Parlemen di Gedung DPR RI Senayan, Jumat (21/7/2023).

Awalnya, kata Putu, anggota AIPA hanya lima negara yang diprakarsai Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina dan Malaysia. Namun saat ini, AIPA sudah memiliki 10 anggota.

“Saat AIPA nanti Timor Leste hanya menjadi observer. Dan Myanmar tidak diundang dalam sidang ini,” jelas Anggota Legislator asal Bali ini.

Saat pertemuan awal, Putu menyebut Indonesia usul bagaimana resolusi tentang penerapan Five-Point Consensus. Makanya, kata dia, Indonesia menunggu mereka menerapkan Five-Point Consensus, dimana kedepan negara ini mengimplementasikan dan Five-Point Consensus yang sudah dikomitmenkan oleh negara-negara parlemen ASEAN.

“Kebetulan negara lain tidak ada yang mengobjek atau memprotes, akhirnya draft resolusi emergency item pada saat itu diakui dan menjadi sebuah resolusi atau keputusan dari pada AIPA,” ujar pimpinan BKSAP ini.