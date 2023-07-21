Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Satu Begal di Exit Tol Tanjung Priok Ditangkap, 2 Masih Buron

Yohannes Tobing , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |03:33 WIB
Satu Begal di Exit Tol Tanjung Priok Ditangkap, 2 Masih Buron
Polisi tangkap satu pelaku begal di exit Tol Tanjung Priok (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tim khusus Polres Metro Jakarta Utara menangkap satu pelaku begal yang melukai seorang sopir mobil pikap di pintu keluar Tol Ir. Wiyoto Wiyono, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu 15 Juli 2023, dini hari.

Polisi menangkap pelaku bernama Ferdi, sementara dua pelaku lainnya berinisial K dan D saat ini masih buron alias DPO.

"Satu pelaku utama kita lakukan penangkapan, dua lain masih DPO. Dua lagi sedang kita lakukan pengejaran. Saya ultimatum untuk menyerahkan diri atau saya tangkap," Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gidion Arif Setyawan di Mapolres Jakarta Utara, Kamis 20 Juli 2023.

Gidion mengultimatum kepada dua pelaku K dan D untuk segera menyerahkan diri. Sementara itu Kapolsek Tanjung Priok Kompol Nazirwan menceritakan, kasus ini bermula pada hari Sabtu dimana korban ADP (21) dan R (26) tengah berhenti di pinggir tol untuk buang air kecil.

Setelah itu, kedua korban dihampiri para pelaku dengan mengalungi senjata tajam ke korban dan juga merampas barang milik korban. Korban kemudian nekat mempertahankan barang yang telah dirampas pelaku hingga akhirnya terluka.

“Saat mempertahankan HP salah seorang pelaku mengayunkan celurit hingga moncong tajamnya melukai punggung korban,” kata Nazirwan.

Halaman:
1 2
      
