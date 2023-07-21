Catat! Ini 5 Lokasi Layanan SIM Keliling di Jakarta

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling hari ini, Jumat (21/7/2023).

Layanan SIM Keliling tersebut untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM).

Dilansir dari akun Twitter resminya @TMCPoldaMetro, layanan SIM Keliling beroperasi dari pukul 08.00 WIB sampai 14.00 WIB.

Berikut 5 lokasi layanan SIM keliling hari ini, dua di antaranya ada di Jakarta Barat:

- Jakarta Timur (Jaktim) : Mall Grand Cakung;

- Jakarta Selatan (Jaksel) : Halaman TMP Kalibata;