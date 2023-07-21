Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mayat Pria Ditemukan di Tol Jagorawi, Ini Hasil Investigasi Sementara Polisi

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |07:51 WIB
Evakuasi jenazah korban. (Foto: M Farhan)
A
A
A

JAKARTA - Polisi sektor (Polsek) Cipayung mengungkap hasil investigasi awal penemuan jenazah pria tanpa identitas di gorong-gorong parit Tol Jagorawi, Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu siang kemarin (19/7/2023). Hasil investigasi sementara, pihak kepolisian menemukan, jenazah alami patah tulang kaki dan di sekiliingnya terdapat pecahan kaca. 

Kanit Reskrim Polsek Cipayung, Iptu Hotman Capandi menjelaskan korban diduga sudah wafat kurang lebih tiga hari sebelum ditemukan. Hotman menjelaskan jasad pria tersebut masih belum diketahui identitasnya. 

"Posisi jasad itu berada di tengah-tengah jalan tol Jagorawi, antara arah Bogor menuju Jakarta tepatnya di KM 07. Saat ini jenazah masih berada di RS Polri Kramat Jati," ujar Hotman di Mapolsek Cipayung, Jumat (21/7/2023). 

Mayat Nelayan Asal Tidore Ditemukan di Pantai Pulau Moti 

Hotman mengungkapkan investigasi sementara kali ini melibatkan dua saksi yang diperiksa. Kedua saksi itu, lanjut Hotman, yakni petugas kebersihan Tol Jasamarga yang menemukan jasad tersebut dan petugas Patroli Jalan Raya (PJR) Jagorawi. 

"Menurut keterangan saksi, di sekitar TKP penemuan jenazah itu ada pecahan kaca yang posisinya kurang lebih lima meter. Tapi petugas PJR tidak bisa menyimpulkan itu sebagai kecelakaan lalu lintas lantaran tidak adanya laporan kecelakaan selama tiga hari terakhir," jelas Hotman. 

Sebelumnya, Petugas Jasa Marga, Kamaludin menyampaikan dirinya tengah membersihkan sampah di parit yang terlihat di tengah jalan tol Jagorawi KM 07 arah Cawang menuju Cibubur. Dia pun terkejut lantaran mencium bau tidak sedap yang menyengat ternyata datangnya dari sesosok jenazah yang tergeletak. 

"Saya awalnya melihat ada tumpukan sampah di parit itu, sekira pukul 09.00 WIB. Saat saya mau membersihkan sampah, kok ada bau busuk. Ternyata ada mayat tergeletak disitu, dari bentuknya jasad pria," ujar Kamaludin di lokasi, Rabu kemarin (19/7/2023). 

Kamaludin mengungkapkan jasad pria tersebut tampak membiru di sekujur badannya. Dia memperkirakan usia jasad tersebut sudah satu hari lamanya. 

"Kondisinya sudah biru-biru dan menghitam. Yang jelas baunya sudah busuk," katanya. 

Halaman:
1 2
      
Halaman:

1 2
