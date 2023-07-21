Pria di Bekasi Dijambret saat Asyik Gowes, Uang Tunai dan HP Raib

BEKASI - Pria di Kota Bekasi dijambret di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi saat tengah asyik bersepeda. Handphone dan uang tunai pun raib diambil kawanan jambret.

Dalam video yang beredar, kawanan penjambret terlihat menggunakan sepeda motor dan datang dengan berboncengan. Kawanan penjambret itu terlihat mendekati korban dan langsung mencopot paksa tas yang dikenakan korban.

“Kalau menurut CCTV saya sudah dikuntit sejak dari Jalan Nusa Indah 5 karena di wilayah itu belum memungkinkan untuk mereka beraksi,” kata korban Yongki, kepada wartawan, Jumat (21/7/2023).

Yongki pun menduga kawanan penjambret memanfaatkan momen sepi untuk menjambret. Pasalnya saat itu tidak ada satu orang pun yang mendengar teriakannya.

“Di tas itu isinya handphone, dompet isi uang Rp700 ribuan, SIM, KTP, STNK, kemudian dan kunci rumah satu set,” ungkapnya.

Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Jupriono membenarkan kasus tersebut. Kendati demikian disebutkan bahwa korban tidak melakukan pelaporan tindak pidana kejahatan.

“Ini jadi catatan kita, tetap anggota untuk melakukan penyelidikan karena itu tindak pidana tetap kita ke TKP untuk memperjelas apakah ada CCTV lain yang bisa kita ambil rekamannya. Kalaupun nanti tertangkap, tetap akan kita proses,” ungkap Jupriono.