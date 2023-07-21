Pj Gubernur DKI: Realisasi Pendapatan Daerah DKI 2022 Capai Rp67,29 Triliun

JAKARTA - Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkapkan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Heru Budi mengatakan, rancangan pendapat daerah tahun anggaran 2022 terealisasi 86,5%.

"Rancangan pendapatan daerah 2022, di targetkan sebesar Rp 77,79 triliun, dan terealisasi 67,29 triliun atau 86,50 persen," kata Heru Budi, Jumat (21/7/2023).

BACA JUGA: Soal Pembagian Jam Masuk Kerja di Jakarta Masih Dibahas Pemprov DKI

Dia menjelaskan, pos pendapatan asli daerah (PAD) terealisasi Rp45,6 triliun atau 81,94% dari target Rp55,66 triliun, pos Pendapatan Transfer terealisasi Rp18,86 triliun atau 109,49% dari target Rp17,22 triliun, dan pos Lain-lain Pendapatan yang Sah terealisasi Rp2,82 triliun atau 57,49% dari target Rp4,90 triliun.

Sementara, belanja Daerah TA 2022 dianggarkan sebesar Rp76,48 triliun dan terealisasi sebesar Rp64,38 triliun atau 84,17%.

"Belanja Daerah TA 2022 ini digunakan untuk pelaksanaan program prioritas, sesuai dengan lima misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022," ucapnya.