Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pj Gubernur DKI: Realisasi Pendapatan Daerah DKI 2022 Capai Rp67,29 Triliun

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |10:23 WIB
Pj Gubernur DKI: Realisasi Pendapatan Daerah DKI 2022 Capai Rp67,29 Triliun
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkapkan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Heru Budi mengatakan, rancangan pendapat daerah tahun anggaran 2022 terealisasi 86,5%.

"Rancangan pendapatan daerah 2022, di targetkan sebesar Rp 77,79 triliun, dan terealisasi 67,29 triliun atau 86,50 persen," kata Heru Budi, Jumat (21/7/2023).

Dia menjelaskan, pos pendapatan asli daerah (PAD) terealisasi Rp45,6 triliun atau 81,94% dari target Rp55,66 triliun, pos Pendapatan Transfer terealisasi Rp18,86 triliun atau 109,49% dari target Rp17,22 triliun, dan pos Lain-lain Pendapatan yang Sah terealisasi Rp2,82 triliun atau 57,49% dari target Rp4,90 triliun.

Sementara, belanja Daerah TA 2022 dianggarkan sebesar Rp76,48 triliun dan terealisasi sebesar Rp64,38 triliun atau 84,17%.

"Belanja Daerah TA 2022 ini digunakan untuk pelaksanaan program prioritas, sesuai dengan lima misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180455/pramono-8ARW_large.jpg
Pramono Sampaikan Belasungkawa kepada Satu Korban Tewas Pohon Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3179981/pramono_anung-OmIQ_large.jpg
Pramono: Tak Ada Larangan Memotret di Ruang Publik Jakarta, tapi Ada Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179849/rusunawa_marunda-RPwg_large.jpg
5 Tower Mangkrak Rusunawa Marunda Dibongkar, Dibangun Ulang 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179763/masker-L1OS_large.jpg
Menkes dan Gubernur Serukan Warga Jakarta Pakai Masker Saat Beraktivitas di Luar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178384/pasar_barito-jcmD_large.jpg
Batas Waktu Habis, Pemprov DKI Keluarkan SP-3 bagi Pedagang di Pasar Barito
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177604/pramono-dnNT_large.jpg
Kelakar Pramono saat Pamer Jakarta Peringkat ke-18 Kota Bahagia di Dunia: Rezeki Anak Saleh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement