Jelang Piala Dunia U-17, JPO di Kawasan Stadion JIS Bakal Ditambah

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) sekitar Ancol atau Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara. Pembenahan dilakukan terkait renovasi Jakarta Internasional Stadium (JIS) menyusul bakal diselenggarakannya Piala Dunia U-17.

Menurut Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, pembangun JPO untuk memfasilitasi warga yang akan menuju ke JIS. Itu dilakukan guna mengatasi keterbatasan kantong parkir di kawasan JIS sehingga penonton memarkir kendaraannya di kawasan Ancol.

"Kata Pak Menteri perlu ditambah JPO di dekat Kali Ancol, nanti kita akan buat," kata Heru di Jakarta Timur, Jum'at (21/7/2023).

Selama proses renovasi, kata Hedu Budi, pihaknya belum menemui kendala. Sementara perbaikan jalan yang dikerjakan oleh Dinas Bina Marga DKI juga hampir rampung.

"Kalau bicara renovasi saya bicara dari yang Pemda, Bina Marga sudah hampir selesai perbaiki jalan," ucap Heru.

Pihaknya meyakini seluruh proses pengerjaan akan selesai sebelum event tersebut diselenggarakan. Adapun Piala dunia U-17 akan berlangsung pada November 2023.

"Iya target pasti ada, sebelum (Piala Dunia U-17 diselenggarakan)," pungkasnya.

(Arief Setyadi )