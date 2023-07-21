Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Piala Dunia U-17, JPO di Kawasan Stadion JIS Bakal Ditambah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |10:55 WIB
Jelang Piala Dunia U-17, JPO di Kawasan Stadion JIS Bakal Ditambah
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) sekitar Ancol atau Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara. Pembenahan dilakukan terkait renovasi Jakarta Internasional Stadium (JIS) menyusul bakal diselenggarakannya Piala Dunia U-17.

Menurut Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, pembangun JPO untuk memfasilitasi warga yang akan menuju ke JIS. Itu dilakukan guna mengatasi keterbatasan kantong parkir di kawasan JIS sehingga penonton memarkir kendaraannya di kawasan Ancol.

"Kata Pak Menteri perlu ditambah JPO di dekat Kali Ancol, nanti kita akan buat," kata Heru di Jakarta Timur, Jum'at (21/7/2023).

Selama proses renovasi, kata Hedu Budi, pihaknya belum menemui kendala. Sementara perbaikan jalan yang dikerjakan oleh Dinas Bina Marga DKI juga hampir rampung.

"Kalau bicara renovasi saya bicara dari yang Pemda, Bina Marga sudah hampir selesai perbaiki jalan," ucap Heru.

Pihaknya meyakini seluruh proses pengerjaan akan selesai sebelum event tersebut diselenggarakan. Adapun Piala dunia U-17 akan berlangsung pada November 2023.

"Iya target pasti ada, sebelum (Piala Dunia U-17 diselenggarakan)," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180455/pramono-8ARW_large.jpg
Pramono Sampaikan Belasungkawa kepada Satu Korban Tewas Pohon Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3179981/pramono_anung-OmIQ_large.jpg
Pramono: Tak Ada Larangan Memotret di Ruang Publik Jakarta, tapi Ada Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179849/rusunawa_marunda-RPwg_large.jpg
5 Tower Mangkrak Rusunawa Marunda Dibongkar, Dibangun Ulang 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179763/masker-L1OS_large.jpg
Menkes dan Gubernur Serukan Warga Jakarta Pakai Masker Saat Beraktivitas di Luar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178384/pasar_barito-jcmD_large.jpg
Batas Waktu Habis, Pemprov DKI Keluarkan SP-3 bagi Pedagang di Pasar Barito
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177604/pramono-dnNT_large.jpg
Kelakar Pramono saat Pamer Jakarta Peringkat ke-18 Kota Bahagia di Dunia: Rezeki Anak Saleh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement