Incar Motor Pelajar, Kawanan Maling Beraksi di SMPN 4 Kota Bekasi

BEKASI - Maling motor beraksi di lingkungan SMPN 4 Kota Bekasi, Bekasi Selatan. Mereka melandarkan aksinya di tengah kegiatan yang digelar siswa pada hari libur Tahun Baru Islam, Rabu 19 Juli 2023 lalu.

Aksi para pelaku terekam kamera CCTV. Pelaku terlihat berjumlah dua orang dan langsung mendatangi lingkungan sekolah tersebut. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil menggasak motor korbannya dan melarikan diri.

Pelaku tampak menggunakan helm yang disinyalir agar tidak dapat diidentifikasi. “Kejadiannya kemarin hari Rabu, saat libur nasional,” ucap Kepala Sekolah SMPN 4 Kota Bekasi Sungkawati dikutip Jumat (21/7/2023).

Menurut Sungkawati, kendaraan motor yang dicuri bukan milik siswanya. Saat itu, jelas dia, terdapat siswa dari sekolah lain yang tengah menggelar latihan bersama murid-muridnya.

“Sedang latihan gabungan dengan para siswa SMP 4 Kota Bekasi dan dari sekolah SMPN 4 Kota Bekasi sudah aturan ya, siswa tidak diperbolehkan membawa motor ke lingkungan sekolah,” ujarnya.