Geger Penemuan Mayat Bayi di Kali Ciluer, Sempat Dikira Boneka

BOGOR - Warga di wilayah Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor digegerkan penemuan sesosok mayat bayi. Mayat tersebut ditemukan mengambang di aliran Kali Ciluer.

Kapolsek Cibinong AKP Waluyo mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 08.00 WIB. Awalnya, warga melihat benda mirip boneka di aliran kali.

"Setelah dicek ternyata jenazah bayi," kata Waluyo dalam keterangannya, Jumat (21/7/2023).

Adapun mayat bayi itu mengambang dalam posisi tertelungkup di aliran kali. Selanjutnya, temuan tersebut dilaporkan kepada pihak Polsek Cibinong.

"Dibantu anggota PMI mengevakuasi jenazah bayi ke RSUD Cibinong," jelasnya.