Awas! KJP Siswa yang Masih Berani Tawuran Bakal Dicabut

JAKARTA - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku bakal mencabut program bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa tawuran.

Budi menegaskan hal tersebut usai melakukan tinjauan di SMPN 188 Jakarta Timur.

"Kan kita sudah komitmen namanya anak mendapatkan KJP harus sekolah benar-benar, kalau tawuran saya pasti akan cabut," ujar Heru, Jum'at (21/7/2023).

Kepada jajaran sekolah, pihaknya meminta untuk selalu mengawasi para siswanya agar tidak tawuran. Ia juga tak segan untuk memberikan sanksi kepada kepala sekolah jika peserta didiknya melanggar aturan tersebut.

"Tawuran kan ada pengawas sekolah ada kepala sekolah, wajib sekolah mengantispasi ini kalau ada tawuran ya tanggung jawab kepala sekolah itu," ujarnya.

Dalam tinjauanya, Heru menyempatkan masuk ke dua ruang kelas untuk menyapa pelajar SMP 188 Jakarta Timur. Terdapat 26 siswa yang menerima KJP dari dua ruang kelas tersebut.