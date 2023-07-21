Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Awas! KJP Siswa yang Masih Berani Tawuran Bakal Dicabut

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |13:55 WIB
Awas! KJP Siswa yang Masih Berani Tawuran Bakal Dicabut
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Foto: Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku bakal mencabut program bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa tawuran.

Budi menegaskan hal tersebut usai melakukan tinjauan di SMPN 188 Jakarta Timur.

"Kan kita sudah komitmen namanya anak mendapatkan KJP harus sekolah benar-benar, kalau tawuran saya pasti akan cabut," ujar Heru, Jum'at (21/7/2023).

Kepada jajaran sekolah, pihaknya meminta untuk selalu mengawasi para siswanya agar tidak tawuran. Ia juga tak segan untuk memberikan sanksi kepada kepala sekolah jika peserta didiknya melanggar aturan tersebut.

"Tawuran kan ada pengawas sekolah ada kepala sekolah, wajib sekolah mengantispasi ini kalau ada tawuran ya tanggung jawab kepala sekolah itu," ujarnya.

Dalam tinjauanya, Heru menyempatkan masuk ke dua ruang kelas untuk menyapa pelajar SMP 188 Jakarta Timur. Terdapat 26 siswa yang menerima KJP dari dua ruang kelas tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement