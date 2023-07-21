Pemukiman Padat Penduduk di Setiabudi Terbakar, 23 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Anggrek 2, RT003/002, Kelurahan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (21/7/2023).

Dalam akun Instagram @humasjakfire menyebutkan, kebakaran terjadi pada pukul 12.45 WIB.

"Situasi saat ini dilaporkan masuk tahap pendinginan yang dinyatakan pukul 13.30 WIB," tulis akun tersebut.

Untuk memadamkan si jago merah, sebanyak 23 unit kendaraan pemadam gabungan dikerahkan.

"21 unit Jakarta Selatan dan dua unit Dinas Gulkamart dengan 95 personel," ucapnya.

(Awaludin)