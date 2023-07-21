Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemukiman Padat Penduduk di Setiabudi Terbakar, 23 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |14:13 WIB
Pemukiman Padat Penduduk di Setiabudi Terbakar, 23 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Anggrek 2, RT003/002, Kelurahan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (21/7/2023).

Dalam akun Instagram @humasjakfire menyebutkan, kebakaran terjadi pada pukul 12.45 WIB.

"Situasi saat ini dilaporkan masuk tahap pendinginan yang dinyatakan pukul 13.30 WIB," tulis akun tersebut.

Untuk memadamkan si jago merah, sebanyak 23 unit kendaraan pemadam gabungan dikerahkan.

"21 unit Jakarta Selatan dan dua unit Dinas Gulkamart dengan 95 personel," ucapnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181171/kebakaran-BRTe_large.jpg
Kebakaran Melahap 3 Rumah di Cakung Jaktim, Diduga Akibat Lupa Matikan Kompor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802/kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180256/kebakaran-kCjb_large.jpg
Kebakaran Ruko di Sawah Besar Jakpus, Api Dijinakkan 12 Unit Damkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180117/kebakaran-txOl_large.jpg
Kebakaran Rumah 2 Lantai di Jati Padang Jaksel, 8 Unit Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179895/kebakaran-lTMI_large.jpg
Gudang Dekorasi Pesta di Jaktim Kebakaran, 15 Orang Berhasil Diselamatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179699/kebakaran-1SRJ_large.jpg
Kebakaran Landa Kapuk Muara Jakarta Utara, 1 Orang Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement