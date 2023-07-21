Beraksi 400 Kali, Komplotan Pencuri Modus Ganjal ATM Ditangkap

TANGERANG - Komplotan pencurian modus ganjal ATM ditangkap polisi. Pelaku berinisial MA, M, AO dan E telah beraksi ratusan kali.

Mereka ditangkap Satreskrim Polresta Tangerang setelah beraksi lebih dari 400 kali. Selain di wilayah hukum Polresta Tangerang, mereka beraksi di sejumlah daerah lainnya, seperti Serang, Cilegon, Bogor, Bandung, dan Cianjur.

Kapolresta Tangerang, Kombes Sigit Dany Setiyono mengatakan, selain 4 orang tersebut, polisi masih memburu 2 tersangka lainnya, yaitu ES dan YS.

"Mereka punya peran yang berbeda-beda. MA sebagai eksekutor atau pelaku ganjal ATM, SM sebagai penadah dan membantu kejahatan, AO dan E membantu tindak kejahatan. Lalu ES dan YS juga sebagai eksekutor statusnya DPO (daftar pencarian orang)," ujarnya dalam konferensi pers di Mapolresta Tangerang, Jumat (21/7/2023).

Ia menjelaskan, para tersangka mengganjal tempat keluar masuk kartu ATM menggunakan tusuk gigi yang sudah dimodifikasi.

Pelaku MA bersama ES dan YS berbagi peran dalam melaksanakan aksinya di TKP seperti berpura-pura membantu korban yang kartunya tersangkut. Kemudian, pelaku menukar kartu ATM korban dengan kartu lain dan melihat PIN ATM korban.

"Setelah berhasil menukar dan mengetahui PIN ATM korban, pelaku langsung bergegas pergi ke lokasi ATM lain untuk menguras isi ATM korbannya sebelum korban melakukan pemblokiran kartu tersebut," tuturnya.