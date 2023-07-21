Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ratusan Kali Ganjal ATM, Pelaku Gunakan Uangnya untuk Nyabu dan Nyenangin Pacar

Irfan Maulana , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |14:44 WIB
Ratusan Kali Ganjal ATM, Pelaku Gunakan Uangnya untuk Nyabu dan Nyenangin Pacar
Polisi menangkap pelaku ganjal ATM (Foto: Irfan Maulana)
TANGERANG - Polisi menangkap empat orang komplotan pencurian dengan modus ganjal ATM yakni MA, M, AO dan E yang beraksi di wilayah Kabupaten Tangerang, Serang, Cilegon, Bogor, Bandung dan Cianjur. Dari hasil penyelidikan, mereka telah melancarkan aksinya lebih dari 400 kali.

Keempat memiliki peran berbeda-beda, otak dari aksi kejahatan ini atau eksekutor ganjal ATM adalah MA serta dua tersangka lainny yang masih buron yakni ES dan YS. Sementara, M, AO dan E adalah tersangka yang membantu aksi kejahatan tersebut.

Menurut Kapolresta Tangerang Kombes Pol Sigit Dany Setiyono, polisi mulanya menangkap MA. Saat diamankan MA tengah menggunakan sabu.

"Saat ditangkap di kediamannya, tersangka MA sedang bersama kekasihnya M. Saat itu, MA juga tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika jenis sabu," ujarnya saat konferensi pers di Mapolresta Tangerang, Jumat (21/7/2023).

"Sementara M sedang menikmati uang hasil kejahatan MA dengan dibelanjakan barang seperti emas (cincin) dan barang-barang lainnya," ujarnya.

Dari tiga laporan yang diterima Satreskrim Polresta Tangerang, MA berhasil menguras ATM korbannya sebesar Rp285 juta. Dari hasil penyelidikan, uang tersebut digunakan untuk membeli sabu dan memenuhi kebutuhan kekasihnya, M.

"Uang hasil kejahatan tersebut digunakan untuk membeli sabu, keperluan sehari-hari dan membiayai kekasihnya," kata Sigit.

tangerang Ganjal ATM Pencurian
