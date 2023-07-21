Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Detik-Detik Salah Satu Koordinator Penjualan Ginjal Ditangkap di Surabaya

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |15:03 WIB
Detik-Detik Salah Satu Koordinator Penjualan Ginjal Ditangkap di Surabaya
Penyidik Polda Metro Jaya saat menangkap salah satu koordinator penjual ginjal (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Ditreskrim Polda Metro Jaya menangkap salah satu orang yang merupakan koordinator tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penjualan organ ginjal di Kamboja. Pelaku diamankan saat bersembunyi di apartemen Kertajaya, Surabaya, Jawa Timur.

Dari video yang diterima MNC, terlihat sejumlah penyidik mendatangi apartemen langsung oleh Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Indrawienny Panjiyoga. Pelaku ditanya beberapa hal oleh penyidik mengenai identitas dan pejelasan mengenai surat penangkapan.

"Ini surat dinas kami. Ini surat penangkapan. Ini benar namanya? Tempat tanggal lahirnya? (Sambil menunjukkan surat pada map)," kata salah satu penyidik Polda Metro Jaya, Jumat (21/7/2023).

AKBP Panji Yoga juga menanyakan sejumlah terkait dengan sindikat yang dia koordinir. Dia bertanya berbagai hal termasuk perjalanan membawa korban TPPO.

"Kamu ke Kamboja lewat mana? Vietnam," kata Panji.

Kemudian penyidik menggelandang tersangka dari apartemen ke Polda Metro Jaya. Dia digiring ke Polda Metro Jaya dengan menggunakan pesawat.

Sebelumnya penyidik telah menangkap 12 orang dalam kasus TPPO penjualan organ ginjal tersebut. Dua dari 12 tersangka diantaranya merupakan oknum kepolisian berinisiap Aipda M dan pegawai Imigrasi berinisial AH.

"Non sindikat ada dua tersangka, satu oknum Polri dan oknum Imigrasi," ucap Hengki.

Halaman:
1 2
      
