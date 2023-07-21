Segini Perkiraan Tarif Bus Transjakarta Rute Kalideres-Bandara Soetta

JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sampai saat ini belum menentukan besaran tarif layanan bus rute Kalideres ke Bandara Soekarno-Hatta yang telah dilakukan uji coba sejak 5 Juli 2023 lalu.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkapkan tarif bus Transjakarta rute Kalideres ke Bandara Soetta saat ini masih dihitung secara profesional. Dia mengatakan bahwa untuk tarif rute tersebut kemungkinan akan di atas Rp3.500.

“Nanti sedang dihitung secara profesional. Ya mungkin di atas (Rp3.500) sedikit,” kata Heru Budi kepada wartawan, Jumat (21/7/2023).

Selain itu, eks Wali Kota Jakarta Utara menyebutkan dengan adanya Transjakarta rute Kalideres ke Bandara Soetta, animo masyarakat cukup terbantukan.

BACA JUGA: Hubungan Rossa dengan Ruben Onsu usai Dituding Abaikan Betrand Peto

“Sejauh ini laporan dari Dinas Perhubungan lancar dan animonya cukup membantu para masyarakat yang menggunakan transportasi Kalideres ke Bandara Soetta,” jelas dia.

Sebelumnya, Direktur Operasi dan Keselamatan PT Transjakarta, Daud Joseph mengatakan pihaknya diberikan waktu selama satu bulan terhitung sejak mulai dilakukannya uji coba untuk menentukan tarif layanan Kalideres ke Bandara Soekarno-Hatta.

“Kami diberikan waktu satu bulan oleh Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ) untuk dapat melakukan uji coba sambil memberikan waktu untuk merumuskan berapa tarif yang kira-kira paling tepat,” kata Daud kepada wartawan dikutip Kamis (20/7/2023).