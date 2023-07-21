Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Segini Perkiraan Tarif Bus Transjakarta Rute Kalideres-Bandara Soetta

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |15:11 WIB
Segini Perkiraan Tarif Bus Transjakarta Rute Kalideres-Bandara Soetta
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sampai saat ini belum menentukan besaran tarif layanan bus rute Kalideres ke Bandara Soekarno-Hatta yang telah dilakukan uji coba sejak 5 Juli 2023 lalu.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkapkan tarif bus Transjakarta rute Kalideres ke Bandara Soetta saat ini masih dihitung secara profesional. Dia mengatakan bahwa untuk tarif rute tersebut kemungkinan akan di atas Rp3.500.

“Nanti sedang dihitung secara profesional. Ya mungkin di atas (Rp3.500) sedikit,” kata Heru Budi kepada wartawan, Jumat (21/7/2023).

Selain itu, eks Wali Kota Jakarta Utara menyebutkan dengan adanya Transjakarta rute Kalideres ke Bandara Soetta, animo masyarakat cukup terbantukan.

“Sejauh ini laporan dari Dinas Perhubungan lancar dan animonya cukup membantu para masyarakat yang menggunakan transportasi Kalideres ke Bandara Soetta,” jelas dia.

Sebelumnya, Direktur Operasi dan Keselamatan PT Transjakarta, Daud Joseph mengatakan pihaknya diberikan waktu selama satu bulan terhitung sejak mulai dilakukannya uji coba untuk menentukan tarif layanan Kalideres ke Bandara Soekarno-Hatta.

“Kami diberikan waktu satu bulan oleh Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ) untuk dapat melakukan uji coba sambil memberikan waktu untuk merumuskan berapa tarif yang kira-kira paling tepat,” kata Daud kepada wartawan dikutip Kamis (20/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3180937/jak_linko-4Qck_large.jpg
Diduga Diadang Oknum Sopir Angkot, JakLingko Pulogadung-Kampung Melayu Dihentikan Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180196/transjakarta-6bZQ_large.jpg
Imbas Demo di Monas, Transjakarta Rekayasa Rute Perjalanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177913/kecelakaan-hlxZ_large.jpg
Transjakarta Tindak Tegas Pramudi Usai Kecelakaan di Halte Dukuh Atas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173012/transjakarta-TOIp_large.jpg
Layanan Transjakarta Koridor 1 Blok M-Kota Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172975/transjakarta-OAsu_large.jpg
Transjakarta Rekayasa Layanan Koridor 1 Blok M-Kota Imbas Kegiatan di Bundaran HI, Cek Rutenya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/338/3172008/kecelakaan-tpn0_large.jpg
Didesak Zero Accident, Dirut Transjakarta: Kecelakaan Tak Bisa Dihindari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement