HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terbongkarnya Jual Beli Ginjal di Kamboja, Informasi Bocor hingga Keterlibatan Polisi dan Imigrasi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |15:34 WIB
Terbongkarnya Jual Beli Ginjal di Kamboja, Informasi Bocor hingga Keterlibatan Polisi dan Imigrasi
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya menemukan kendala saat menangkap sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bermodus jual beli ginjal di Kamboja. Bahkan, sempat terjadi kebocoran informasi sampai akhirnya para pelaku bisa kabur saat hendak ditangkap di Kamboja.

Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi, sebelum penangkapan penyidik telah mendapat informasi ada 14 WNI yang berada di Kamboja. Mereka terdiri dari pelaku TPPO dan korban yang hendak melakukan transplantasi ginjal.

Polda Metro Jaya kemudian membentuk tim gabungan untuk melakukan penangkapan. Tim ini turut diisi oleh Divisi Intelijen Mabes Polri, dan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.

"Misi pertama adalah bagaimana menyelamatkan agar tidak terjadi transplantasi itu, mencegah. Ternyata sampai sana ini bocor, ditambah lagi birokrasinya sangat sulit di Kamboja," katanya di Polda Metro Jaya, Jumat (21/7/2023).

Mendengar adanya informasi hendak ditangkap, anggota sindikat TPPO ini langsung membawa para pendonor keluar dari rumah sakit. Mereka lalu diinapkan di hotel dekat Bandara Pnom Penh.

"Kemudian, disewakan mobil kendaraan untuk jalan darat ke Vietnam, dari Vietnam baru ke Malaysia, Malaysia ke Bali," ujar Hengki.

Halaman:
1 2
      
