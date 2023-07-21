Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lagi Razia Kendaraan, Polisi Amankan Prajurit TNI Gadungan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |15:46 WIB
Lagi Razia Kendaraan, Polisi Amankan Prajurit TNI Gadungan
TNI gadungan diamankan polisi (foto : dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Petugas kepolisian menangkap seorang TNI gadungan bernama Stanley Ricordias Johanes Siahaan (20), saat melakukan razia di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Jumat 21 Juli 2023. Stanley diamamkan karena kedapatan mengenakan pakaian Polisi Militer (PM).

Petugas Satgas TransJakarta Polda Metro Jaya (PMJ), Aiptu Hilman Januar menaruh curiga kepada Stanley, karena mengenakan pakaian dinas tetapi celana berbahan levis. Ia lantas memberhentikan Stanley untuk dimintai keterangan.

"Stanley ini kita amankan karena pakai atribut PM. Sebelumnya dia sudah lewat sekali terus disitu saya melihat yang dikenakan stanley ini beda. Dia pakai bet PM tapi celana Levis," ucap Hilman saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (21/7/2023).

Hilman mengatakan, yang bersangkutan bukan merupakan anggota militer aktif saat dimintai keterangan di lokasi. Pihaknya pun langsung mengamankan Stanley ke Polres Metro Jakarta Pusat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/338/3038117/seminggu-operasi-patuh-jaya-2024-di-jaksel-ribuan-kendaraan-ditindak-geFHgj7Pww.JPG
Seminggu Operasi Patuh Jaya 2024 di Jaksel, Ribuan Kendaraan Ditindak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/525/3037807/operasi-patuh-lodaya-2024-ratusan-pengendara-motor-kena-tilang-karena-lawan-arah-EWjtRNqtPx.jpg
Operasi Patuh Lodaya 2024, Ratusan Pengendara Motor Kena Tilang karena Lawan Arah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/608/3034650/polda-sumut-kerahkan-1-407-personel-operasi-patuh-toba-2024-ZDswK6LKAS.jpg
Polda Sumut Kerahkan 1.407 Personel Operasi Patuh Toba 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034438/kapolda-metro-jaya-bakal-tindak-tegas-oknum-nekat-pungli-saat-operasi-patuh-jaya-xWNSug8Wri.jpg
Kapolda Metro Jaya Bakal Tindak Tegas Oknum Nekat Pungli saat Operasi Patuh Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034299/operasi-patuh-jaya-digelar-hari-ini-berikut-14-pelanggaran-lalin-yang-bakal-ditindak-FKVLSbs2q9.jpg
Operasi Patuh Jaya Digelar Hari Ini, Berikut 14 Pelanggaran Lalin yang Bakal Ditindak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/338/2978660/operasi-keselamatan-lalu-lintas-2024-mulai-digelar-ini-11-target-pelanggarannya-jPglfZRhuS.jpeg
Operasi Keselamatan Lalu Lintas 2024 Mulai Digelar, Ini 11 Target Pelanggarannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement