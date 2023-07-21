Lagi Razia Kendaraan, Polisi Amankan Prajurit TNI Gadungan

JAKARTA - Petugas kepolisian menangkap seorang TNI gadungan bernama Stanley Ricordias Johanes Siahaan (20), saat melakukan razia di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Jumat 21 Juli 2023. Stanley diamamkan karena kedapatan mengenakan pakaian Polisi Militer (PM).

Petugas Satgas TransJakarta Polda Metro Jaya (PMJ), Aiptu Hilman Januar menaruh curiga kepada Stanley, karena mengenakan pakaian dinas tetapi celana berbahan levis. Ia lantas memberhentikan Stanley untuk dimintai keterangan.

"Stanley ini kita amankan karena pakai atribut PM. Sebelumnya dia sudah lewat sekali terus disitu saya melihat yang dikenakan stanley ini beda. Dia pakai bet PM tapi celana Levis," ucap Hilman saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (21/7/2023).

Hilman mengatakan, yang bersangkutan bukan merupakan anggota militer aktif saat dimintai keterangan di lokasi. Pihaknya pun langsung mengamankan Stanley ke Polres Metro Jakarta Pusat.