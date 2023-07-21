Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Main Game saat Rapat Paripurna, Cinta Mega Akan Disanksi PDIP

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |16:07 WIB
Main Game saat Rapat Paripurna, Cinta Mega Akan Disanksi PDIP
Cinta Mega main game saat rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta (Foto: tangkapan layar)
JAKARTA  - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta telah meminta klarifikasi terhadap kadernya, Cinta Mega yang diduga bermain game saat rapat paripurna di parlemen kebon sirih.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar rapat untuk menentukan sikap terhadap kesalahan salah satu anggotanya itu.

“Atas klarifikasi tersebut apakah cukup? Maka hari ini akan kami TL. Kami akan rapat pimpinan untuk menentukan sikap yang bersangkutan,” kata Gembong kepada wartawan, Jumat (21/7/2023).

Gembong memastikan bahwa Cinta Mega akan diberi sanksi terkait perilakunya tersebut. Untuk sanksi seperti apa, kata dia, akan diputuskan pada rapat hari ini.

“Sikap itu apa? Apakah akan kita berikan sanksi? Sanksi apa? Nanti akan kita putuskan pada rapat siang ini. Kita putuskan siang ini, jadi ini terkait kedisiplinan anggota dan menjaga etika sebagai anggota, apalagi dalam ruang rapat paripurna,” ujarnya.

“Pasti, pasti (disanksi). Tinggal kadar sanksinya saja seperti berat, ringan atau sedang,” sambung dia.

Halaman:
1 2
      
