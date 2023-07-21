Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Padam, Kondisi Sejumlah Rumah di Setiabudi yang Dilalap Api Luluhlantak

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |16:15 WIB
Kebakaran Padam, Kondisi Sejumlah Rumah di Setiabudi yang Dilalap Api Luluhlantak
Kebakaran rumah di Setiabudi, Jakarta Selatan (Foto: Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Jalan Anggrek 2, RT002/002, Kelurahan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (21/7/2023). Belasan rumah yang mayoritas dua lantai ludes dilalap api.

Pada pukul 13.30 WIB, setelah mengerahkan 23 unit mobil pemadam dan 95 personel, api berhasil dipadamkan.

Pantauan di lokasi, pada pukul 14.55 WIB warga berusaha mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Mereka dengan sabar mencari barang berharga meski kondisi rumah mereka masih terasa hawa panas.

Beberapa rumah nampak ludes terbakar hanya menyisakan tembok yang masih berdiri. Setelah, dirasa cukup pencarian yang dimaksud, kemudian polisi memasang garis polisi atau police line.

Untuk sementara, korban kebakaran diungsikan di masjid dan sekolah terdekat.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181171/kebakaran-BRTe_large.jpg
Kebakaran Melahap 3 Rumah di Cakung Jaktim, Diduga Akibat Lupa Matikan Kompor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802/kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180256/kebakaran-kCjb_large.jpg
Kebakaran Ruko di Sawah Besar Jakpus, Api Dijinakkan 12 Unit Damkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180117/kebakaran-txOl_large.jpg
Kebakaran Rumah 2 Lantai di Jati Padang Jaksel, 8 Unit Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179895/kebakaran-lTMI_large.jpg
Gudang Dekorasi Pesta di Jaktim Kebakaran, 15 Orang Berhasil Diselamatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179699/kebakaran-1SRJ_large.jpg
Kebakaran Landa Kapuk Muara Jakarta Utara, 1 Orang Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement