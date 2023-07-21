Kebakaran Padam, Kondisi Sejumlah Rumah di Setiabudi yang Dilalap Api Luluhlantak

Kebakaran rumah di Setiabudi, Jakarta Selatan (Foto: Nur Khabibi)

JAKARTA - Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Jalan Anggrek 2, RT002/002, Kelurahan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (21/7/2023). Belasan rumah yang mayoritas dua lantai ludes dilalap api.

Pada pukul 13.30 WIB, setelah mengerahkan 23 unit mobil pemadam dan 95 personel, api berhasil dipadamkan.

Pantauan di lokasi, pada pukul 14.55 WIB warga berusaha mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Mereka dengan sabar mencari barang berharga meski kondisi rumah mereka masih terasa hawa panas.

Beberapa rumah nampak ludes terbakar hanya menyisakan tembok yang masih berdiri. Setelah, dirasa cukup pencarian yang dimaksud, kemudian polisi memasang garis polisi atau police line.

Untuk sementara, korban kebakaran diungsikan di masjid dan sekolah terdekat.

(Arief Setyadi )