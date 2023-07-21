Acungkan Celurit, Pengamen Badut Nekat Begal Warga di Bekasi

BEKASI - Pengamen badut di Bekasi terciduk hendak membegal warga di kawasan Jalan Sultan Agung, Kota Bekasi. Pelaku sempat mengacungkan celurit ke arah korban.

Informasi pembegalan ini disebar akun media sosial Instagram lensa_berita_jakarta. Dalam unggahan tersebut, terlihat warga tengah menginterogasu pelaku yang baru saja tertangkap.

Ali Hasmi, warga RT05/RW03 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medansatria mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Kamis 20 Juli 2023 malam. Saat itu, kedua orang muda-mudi tiba-tiba mendatangi warung kopi milik warga sekitar.

"Korban ini laporan ke warung bahwa katanya ada yang mengacungkan celurit ke arahnya,” ujar Ali saat ditemui, Jumat (21/7/2023).

BACA JUGA: Polisi Tangkap Komplotan Begal Sadis yang Beraksi di Cibitung

Ali mengatakan, warga saat itu datang dari arah Jakarta menuju Bekasi. Sementara terduga pelaku datang dari arah berlawan. Saat bertemu, tiba-tiba korban diacungkan celurit.

"Pelaku akhirnya dikejar. Si pelaku berdalih ada bapak-bapak bawa besi, ngakunya ingin ngejar bapak-bapak itu,” katanya.