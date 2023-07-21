Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Acungkan Celurit, Pengamen Badut Nekat Begal Warga di Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |17:00 WIB
Acungkan Celurit, Pengamen Badut Nekat Begal Warga di Bekasi
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

BEKASI - Pengamen badut di Bekasi terciduk hendak membegal warga di kawasan Jalan Sultan Agung, Kota Bekasi. Pelaku sempat mengacungkan celurit ke arah korban.

Informasi pembegalan ini disebar akun media sosial Instagram lensa_berita_jakarta. Dalam unggahan tersebut, terlihat warga tengah menginterogasu pelaku yang baru saja tertangkap.

Ali Hasmi, warga RT05/RW03 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medansatria mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Kamis 20 Juli 2023 malam. Saat itu, kedua orang muda-mudi tiba-tiba mendatangi warung kopi milik warga sekitar.

"Korban ini laporan ke warung bahwa katanya ada yang mengacungkan celurit ke arahnya,” ujar Ali saat ditemui, Jumat (21/7/2023).

Ali mengatakan, warga saat itu datang dari arah Jakarta menuju Bekasi. Sementara terduga pelaku datang dari arah berlawan. Saat bertemu, tiba-tiba korban diacungkan celurit.

"Pelaku akhirnya dikejar. Si pelaku berdalih ada bapak-bapak bawa besi, ngakunya ingin ngejar bapak-bapak itu,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/338/3146976/begal-V6hD_large.jpg
Pulang Kerja, Pria di Bogor Ditendang Begal Lalu Motornya Dirampas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/338/3030317/rampas-motor-sejoli-di-depok-polisi-buru-5-pelaku-begal-sadis-WOQPQbB6jw.jpg
Rampas Motor Sejoli di Depok, Polisi Buru 5 Pelaku Begal Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/338/3030307/kawanan-begal-sadis-rampas-motor-sejoli-korban-dibacok-dan-dipukuli-1m7UWR5SUS.jpg
Kawanan Begal Sadis Rampas Motor Sejoli, Korban Dibacok dan Dipukuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/608/3014859/sadis-begal-motor-beraksi-di-medan-tangan-korban-nyaris-putus-dibacok-kIAfDoly3I.jpg
Sadis! Begal Motor Beraksi di Medan, Tangan Korban Nyaris Putus Dibacok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/338/3010800/polisi-buru-komplotan-pelaku-begal-ojek-online-di-cilincing-OWeapMqoM7.jpg
Polisi Buru Komplotan Pelaku Begal Ojek Online di Cilincing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/338/3008931/jatuh-dari-motor-saat-kabur-pelaku-begal-bonyok-dihajar-massa-di-bogor-oUYv6kbTMr.jpg
Jatuh dari Motor saat Kabur, Pelaku Begal Bonyok Dihajar Massa di Bogor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement