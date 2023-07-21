Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KPAP DKI Catat Hampir 80 Orang di Jakarta Terjangkit HIV

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |19:01 WIB
KPAP DKI Catat Hampir 80 Orang di Jakarta Terjangkit HIV
Illustrasi (foto: dok freepik)
JAKARTA - Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) DKI Jakarta mencatat sebanyak 79.628 kasus HIV di Ibu Kota hingga Maret 2023. Dari jumlah itu sebanyak 72.442 telah mendapatkan pengobatan ARV.

"Dinas Kesehatan pada 2022 yang telah melakukan tes sebanyak 428.508 tes HIV. Sementara, data KPAP sampai Maret 2023 telah menemukan sebanyak 79.628 kasus HIV," kata Kepala Subkoordinator Bagian Kesehatan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Mariana kepada wartawan, Jumat (21/7/2023).

Mariana mengatakan, hanya 33.590 penyandang HIV atau sekitar 51% saja yang rutin mengonsumsi obat hingga saat ini. Padahal pihaknya telah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk dilakukannya pemeriksaan HIV hingga fasilitas perawatan.

"Pemprov DKI juga telah menyiapkan 202 fasilitas pemeriksaan HIV, 149 fasilitas perawatan dukungan dan pengobatan yang tersebar di rumah sakit, puskesmas, klinik swasta dan rumah tahanan," ujar dia.

