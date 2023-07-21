Apes! Motor Tukang Pancong Digasak Maling Bersarung di Cilincing

JAKARTA - Maling motor beraksi di Jalan Pedongkelan Raya, RT 01 RW 06 Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (21/7/2023) pagi. Motor milik tukang pancong digasak pelaku yang mengenakam sarung.

Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku yang diduga beraksi seorang diri terlihat sedang memantau keberadaan motor milik korban yang terparkir di dekat kios pancong. Beberapa kali, pelaku sempat mondar-mandir di sekitar lokasi.

Tidak butuh waktu lama, saat pelaku melihat tukang pancong tersebut beranjak dan situasi sekitar telah aman. Pelaku langsung melancarkan aksinya dengan menduduki motor Vario dan membawanya kabur.

Korban sekaligus tukang pancong bernama Tri Wahyunanto (28) mengatakan, pada saat kejadian dirinya lupa mencabut kunci kontak dari motornya.Hal ini membuat pelaku mudah untuk menggasak motor korban.

"Jadi saya baru mau buka kios, terus saya taruh motor di sini, kuncinya nyantol. Terus saya ngelihat motor sudah nggak ada. Itu pelakunya memang sudah ngintai tapi saya nggak ngeh, saya kira warga setempat," ucap Tri dikonfirmasi, Jumat (21/7/2023).

Tri menambahkan, pencurian motor ini terjadi begitu cepat, pada saat dirinya tengah fokus persiapkan kios untuk dibuka. Atas pencurian ini, Tri telah melaporan ke kantor polisi terdekat dengan membawa rekaman CCTV.

(Arief Setyadi )