INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jadi Bacaleg Partai Perindo, Heru Budhi Ingin Masyarakat Dapat Bantuan Hukum

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |18:53 WIB
Jadi Bacaleg Partai Perindo, Heru Budhi Ingin Masyarakat Dapat Bantuan Hukum
Bacaleg Perindo Heri Budhi Sutrisno (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo untuk DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil 2 , Heri Budhi Sutrisno menyatakan ingin memberikan layanan hukum kepada masyarakat jika nanti dipercaya menjadi anggota dewan.

Ia mengatakan bahwa tujuan mulianya itu tidak lepas dari profesinya sebagai advokat.

Dalam Podcast Aksi Nyata Perindo bertajuk 'Peluang dan Tantangan Profesi Advokat di Era Digital', Jumat (21/7/2023), ia menyebutkan, masyarakat khususnya yang berada di dapilnya saat ini kebingungan untuk mencari bantuan hukum jika mendapatkan masalah.

Salah satu faktornya, kata dia, kurangnya jumlah layanan bantuan hukum (LBH) di sana. "Saya punya keinginan, melalui Partai Perindo inilah insyaallah kalau kita menjadi anggota dewan saya akan mengadakan semacam pos di setiap desa, kita namakan Pos Humades (pelayanan hukum masyarakat desa)," kata Budhi.

