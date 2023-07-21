Jadi Bacaleg Partai Perindo, Heru Budhi Ingin Masyarakat Dapat Bantuan Hukum

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo untuk DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil 2 , Heri Budhi Sutrisno menyatakan ingin memberikan layanan hukum kepada masyarakat jika nanti dipercaya menjadi anggota dewan.

Ia mengatakan bahwa tujuan mulianya itu tidak lepas dari profesinya sebagai advokat.

Dalam Podcast Aksi Nyata Perindo bertajuk 'Peluang dan Tantangan Profesi Advokat di Era Digital', Jumat (21/7/2023), ia menyebutkan, masyarakat khususnya yang berada di dapilnya saat ini kebingungan untuk mencari bantuan hukum jika mendapatkan masalah.

Salah satu faktornya, kata dia, kurangnya jumlah layanan bantuan hukum (LBH) di sana. "Saya punya keinginan, melalui Partai Perindo inilah insyaallah kalau kita menjadi anggota dewan saya akan mengadakan semacam pos di setiap desa, kita namakan Pos Humades (pelayanan hukum masyarakat desa)," kata Budhi.