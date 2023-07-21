Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gabung Partai Perindo, Advokat Ini Ingin Berkontribusi untuk Rakyat

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |18:54 WIB
Gabung Partai Perindo, Advokat Ini Ingin Berkontribusi untuk Rakyat
Advokat sekaligus bacaleg Partai Perindo untuk DPRD Kabupaten Bogor dapil 2, Heri Budhi Sutrisno. (tangkapan layar)
A
A
A

 

JAKARTA - Advokat sekaligus Bacaleg DPRD Kabupaten Bogor Dapil 2 dari Partai Perindo, Heri Budhi Sutrisno, mengungkapkan alasannya terjun ke politik.

Menurutnya, dengan terjun ke politik dan maju sebagai calon anggota, menjadi cara untuk bisa memberikan manfaat melalui pembentukan peraturan yang pro rakyat.

"Ada perbuatan yang bermanfaat untuk orang lain, intinya itu," kata Budhi dalam Podcast Aksi Nyata Perindo bertajuk 'Peluang dan Tantangan Profesi Advokat di Era Digital', Jumat (21/7/2023).

Ia menyebutkan, Partai Perindo merupakan partai politik pertamanya setelah memutuskan terjun ke politik.

Budhi memutuskan bergabung dengan Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- lantaran garis besar perjuangannya menyasar kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM.

Sebagaimana diketahui, Partai Perindo memiliki program bantuan Gerobak Partai Perindo yang selama ini konsisten terus dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Halaman:
1 2
      
