Bacaleg DPR Dapil Jabar 6 Herbert Sitohang Konsolidasi dengan Para Bacaleg Perindo

DEPOK - Bacaleg DPR RI Dapil 6 Jawa Barat dari Partai Perindo Irjen (Purn) Herbert P Sitohang menggelar konsolidasi pemenangan dengan sejumlah Bacaleg tandem tingkat DPRD Provinsi dan Kota Depok-Bekasi di Restoran Mang Kabayan, Margonda Raya, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat, Jumat (21/7/2023) sore.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, konsolidasi dilakukan Herbert P Sitohang didampingi Ketua DPD Perindo Depok, Anwar Nurdin dan Ketua DPD Perindo Bekasi, Andriariansyah. Selain itu, seluruh bacaleg tandem se-Kota Depok-Bekasi dari Perindo yang memiliki nomor urut 16 di surat suara sesuai ketetapan KPU itu hadir.

Herbert mengatakan, rapat konsolidasi bertujuan menyatukan persepsi visi dan misi serta langkah yang dilakukan guna memenangkan Perindo dalam kontestasi Pemilu 2024.

"Pada sore ini merupakan rapat konsolidasi pertama seluruh Kota Bekasi dan Depok tandem DPR RI hadir semua di sini. Tentunya di sini untuk menyatukan persepsi menyatukan visi dan misi serta langkah-langkah apa yang harus dilakukan ke depan di dalam memenangkan Perindo, memenangkan tandem dan memenangkan semua yang terlibat, baik itu DPR RI 1, DPR RI 2 yang mana kalau kita tidak masuk ke akar rumput ini tidak akan bisa menyatu pada mereka kita mendahului masuk," kata Herbert saat ditemui dilokasi.

Ia menjelaskan, konsolidasi juga guna memberikan gambaran untuk meningkatkan elektabilitas Partai Perindo yang dikenal peduli rakyat kecil itu terus tumbuh dan berkembang terutama di Kota Bekasi dan Depok. Hal itu seiring arahan Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

"Tentunya sore hari ini kita berikan gambaran bagaimana para tandem ini tahu apa yang mereka harus lakukan apa yang mereka harus sentuh apa pula yang mereka ingin perbuat sehingga animo masyarakat terhadap Perindo bisa tumbuh dan berkembang," ucapnya.