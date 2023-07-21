Herbert Sitohang Minta Seluruh Bacaleg Perindo di Depok-Bekasi Gencar Turun ke Masyarakat

DEPOK - Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Barat 6 Depok-Bekasi dari Partai Perindo, Irjen (Purn) Herbert P Sitohang menyebut, seluruh bacaleg tandem di tingkat provinsi maupun kota Depok dan Bekasi sudah mulai bergerak turun ke masyarakat menyentuh hingga akar rumput.

Hal itu terus dilakukan dengan tujuan Partai Perindo yang memiliki nomor urut 16 di surat suara sesuai ketetapan KPU itu bisa menang pada Pemilu 2024.

"Sudah mulai bekerja saya harapkan semaksimal mungkin tapi mereka sudah mulai turun walaupun DCT belum ada. Mereka sudah turun ke masyarakat menyentuh akar rumput," ucap Herbert di sela konsolidasi di Restoran Mang Kabayan, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat pada Jumat (21/7/2023).

Herbert mengatakan, rapat konsolidasi bertujuan menyatukan persepsi visi dan misi serta langkah yang dilakukan guna memenangkan Perindo dalam kontestasi Pemilu 2024.

"Pada sore ini merupakan rapat konsolidasi pertama seluruh Kota Bekasi dan Depok tandem DPR RI hadir semua di sini. Tentunya di sini untuk menyatukan persepsi menyatukan visi dan misi serta langkah-langkah apa yang harus dilakukan ke depan di dalam memenangkan Perindo, memenangkan tandem dan memenangkan semua yang terlibat. Baik itu DPR RI 1, DPR RI 2 yang mana kalau kita tidak masuk ke akar rumput ini tidak akan bisa menyatu pada mereka kita mendahului masuk," ujarnya.

Herbert menjelaskan, konsolidasi juga guna memberikan gambaran untuk meningkatkan elektabilitas Partai Perindo yang dikenal peduli rakyat kecil itu terus tumbuh dan berkembang terutama di Kota Bekasi dan Depok. Hal itu seiring dengan arahan Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

"Tentunya sore hari ini kita berikan gambaran bagaimana para tandem ini tahu apa yang mereka harus lakukan apa yang mereka harus sentuh apa pula yang mereka ingin perbuat sehingga animo masyarakat terhadap Perindo bisa tumbuh dan berkembang," ucapnya.