Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Herbert Sitohang Minta Seluruh Bacaleg Perindo di Depok-Bekasi Gencar Turun ke Masyarakat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |20:35 WIB
Herbert Sitohang Minta Seluruh Bacaleg Perindo di Depok-Bekasi Gencar Turun ke Masyarakat
Bacaleg DPR RI untuk dapil Jabar 6 dari Partai Perindo Herbert P Sitohang. (MPI/Refi Sandi)
A
A
A

DEPOK - Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Barat 6 Depok-Bekasi dari Partai Perindo, Irjen (Purn) Herbert P Sitohang menyebut, seluruh bacaleg tandem di tingkat provinsi maupun kota Depok dan Bekasi sudah mulai bergerak turun ke masyarakat menyentuh hingga akar rumput.

Hal itu terus dilakukan dengan tujuan Partai Perindo yang memiliki nomor urut 16 di surat suara sesuai ketetapan KPU itu bisa menang pada Pemilu 2024.

"Sudah mulai bekerja saya harapkan semaksimal mungkin tapi mereka sudah mulai turun walaupun DCT belum ada. Mereka sudah turun ke masyarakat menyentuh akar rumput," ucap Herbert di sela konsolidasi di Restoran Mang Kabayan, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat pada Jumat (21/7/2023).

Herbert mengatakan, rapat konsolidasi bertujuan menyatukan persepsi visi dan misi serta langkah yang dilakukan guna memenangkan Perindo dalam kontestasi Pemilu 2024.

"Pada sore ini merupakan rapat konsolidasi pertama seluruh Kota Bekasi dan Depok tandem DPR RI hadir semua di sini. Tentunya di sini untuk menyatukan persepsi menyatukan visi dan misi serta langkah-langkah apa yang harus dilakukan ke depan di dalam memenangkan Perindo, memenangkan tandem dan memenangkan semua yang terlibat. Baik itu DPR RI 1, DPR RI 2 yang mana kalau kita tidak masuk ke akar rumput ini tidak akan bisa menyatu pada mereka kita mendahului masuk," ujarnya.

Herbert menjelaskan, konsolidasi juga guna memberikan gambaran untuk meningkatkan elektabilitas Partai Perindo yang dikenal peduli rakyat kecil itu terus tumbuh dan berkembang terutama di Kota Bekasi dan Depok. Hal itu seiring dengan arahan Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

"Tentunya sore hari ini kita berikan gambaran bagaimana para tandem ini tahu apa yang mereka harus lakukan apa yang mereka harus sentuh apa pula yang mereka ingin perbuat sehingga animo masyarakat terhadap Perindo bisa tumbuh dan berkembang," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180916/perindo-TIMk_large.jpg
Bentuk Politik Akuntabel dan Transparan, Partai Harus Siap Diperiksa oleh Rakyat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement