Viral Pelajar Bermotor Tabrak Lari Wanita Paruh Baya, Korban Alami Gegar Otak

JAKARTA - Viral di media sosial, rekaman CCTV menampilkan insiden tabrak lari dilakukan oleh dua pelajar SMA yang mengendarai motor, menabrak seorang wanita paruh baya, Yunita (57).

Tabrak lari tersebut diketahui terjadi di Jalan Lestari, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Kamis 20 Juli 2023, sekira pukul 15.13 WIB.

Anak korban, Nina (32) menjelaskan ibunya saat itu tengah berjalan kaki di bahu jalan Lestari hendak membeli obat. Tiba-tiba, datang sepeda motor berjenis matik Honda PCX yang dikendarai dua pelajar SMA, secara ugal-ugalan menabrak ibunya.

"Ini kurang ajar, coba itu terjadi pada orangtuanya. Mau orangtua saya salah karena jalan agak ke tengah, atau orang lain, tapi ini kan tetap kasusnya kecelakaan. Oke dia masih anak-anak, seharusnya kan berhenti, berikan pertolongan, ini malah ditinggal kabur," ujar Nina saat dihubungi awak media, Jumat (21/7/2023).

Nina menuturkan, ibundanya kini baru siuman pada Kamis malam setelah kehilangan kesadaran selepas ditabrak. Dia menuturkan ibundanya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Adhyaksa, Cipayung, Jakarta Timur.

"Kondisi ibu saya itu bagian kepala sebelah kirinya alami gegar otak, nanti mau dirontgen lagi. Ini ibu saya mau dioperasi dua kali, besok itu mau dioperasi lengan kirinya yang patah dan Senin besok, baru dioperasi di bagian otak," ujar Nina.

BACA JUGA: Viral Rubicon Melintas dari Bahu Jalan Lalu Serempet Mobil Lain dan Kabur

Nina mengungkapkan, dirinya beserta keluarga geram atas perbuatan kedua pelajar SMA tersebut lantaran tidak ada itikad baik seusai menabrak ibunya. Dia menjelaskan, kedua pelajar itu kabur tanpa berpaling setelah menabrak ibundanya.

"Sebenernya kita mengerti mereka itu anak-anak mungkin takut atau apa, tetapi paling tidak mereka berhenti berikan pertolongan. Jadi kan cepet (penanganannya). Ini engga, ibu bercadar hitam itu teriak aja mereka tidak berhenti, malah ngebut," terang Nina.