HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diancam Video Syur Mirip Dirinya Disebar, Artis FTV Hasninda Ramadhani Diperiksa Polisi

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |21:09 WIB
Diancam Video Syur Mirip Dirinya Disebar, Artis FTV Hasninda Ramadhani Diperiksa Polisi
Hasninda Ramadhani jalani pemeriksaan usai lapor diancam pemerasan modus video syur (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Artis FTV Hasninda Ramadhani menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Barat, Jumat (21/7/2023).

Pemeriksaan tersebut terkait ancaman dari orang tak dikenal (OTK) yang akan menyebar video syur mirip dirinya.

Hasninda mengatakan bahwa dirina kerap mendapatkan teror blackmail berisi video syur mirip dirinya. Ia pun melayangkan laporan ke polisi.

"Tadi tuh jadi panggilan (terkait) laporan yang saya ajukan terkait ancaman dan pemerasan," ujar Hasninda di lokasi.

Dalam pemeriksaan tersebut, lanjut Hasninda, penyidik menanyai sejumlah pertanyaan mengenai alasan mengapa kemudian Hasninda bisa mendapatkan email tersebut.

"(Awalnya) saya juga enggak tahu, baru selesai syuting tiba-tiba iseng buka DM Instagram, terus tiba-tiba ada yang mengancam gitu, terus suruh buka email ya udah saya buka," paparnya.

Rupanya, lanjut dia, email tersebut berisikan beberapa potong video syur mirip dirinya serta sejumlah kalimat pengancaman dari pelaku. Namun, ia membantah bahwa dalam video itu, ialah aktor utamanya.

"Isinya ya cuma pengancaman, kalau tidak mau mengikuti kemauan, dia akan menyebarkan video," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
