HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cinta Mega Minta Maaf Usai Disanksi Fraksinya Buntut Main Game

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |22:01 WIB
Cinta Mega Minta Maaf Usai Disanksi Fraksinya Buntut Main <i>Game</i>
Cinta Mega (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Cinta mega minta maaf usai dijatuhi sanksi keras oleh Fraksi PDI Perjuangan lantaran bermain game saat rapat paripurna berlangsung.

Cinta Mega juga mengaku siap menerima konsekuensi apapun yang diberikan kepadanya.

"Saya meminta maaf kepada semua pihak terutama fraksi saya atas kejadian tersebut dan saya menerima konsekuensi berupa sanksi apapun," kata Cinta saat dihubungi, Jumat (21/7/2023).

Sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta telah meminta klarifikasi terhadap anggota DPRD, Cinta Mega yang diduga bermain game saat rapat paripurna. Kini, Fraksi PDIP menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras terhadap anggotanya itu.

“Hasil tindak lanjutnya, pertama, atas kejadian kemarin Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta memberikan sanksi keras, memberikan peringatan keras kepada yang bersangkutan yaitu Bu Cinta Mega, karena bu Cinta Mega sudah melakukan hal yang tidak semestisanya saat rapat paripurna,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono kepada wartawan.

Gembong menjelaskan, keputusan yang diambil itu akan disampaikan ke DPD PDIP DKI Jakarta.

“Atas kejadian itu, saya sebagai ketua Fraksi akan melaporkan hasil tindakan yang kami rapatkan hari ini ke DPP partai,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
