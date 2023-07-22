Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Selamat Hari Kejaksaan Nasional 2023, Ini Sejarahnya dari Masa ke Masa

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |05:12 WIB
Selamat Hari Kejaksaan Nasional 2023, Ini Sejarahnya dari Masa ke Masa
Kejaksaan RI. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tepat pada hari ini, 22 Juli 2023, Kejaksaan Republik Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-63. Peringatan tersebut disebut sebagai Hari Kejaksaan Nasional atau Hari Bhakti Adhyaksa.

Adapun tema peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 adalah "Penegakan Hukum yang Tegas dan Humanis Mengawal Pembangunan Nasional".

 BACA JUGA:

Mengutip Kominfo, Kejaksaan RI telah menjadi tulang punggung dalam penegakan hukum di negeri ini. Kejaksaan mulai berdiri menjadi lembaga mandiri sejak 22 Juli 1960 dengan dasar Surat Keputusan Presiden RI No.204/1960. Untuk memperingati momen bersejarah tersebut, 22 Juli pun ditetapkan sebagai Hari Bhakti Adhyaksa.

Aturan susunan organisasi serta tata laksana kerja Kejaksaan mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama terjadi di awal era 90-an, dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991.

Setelah era reformasi bergulir, Kejaksaan sebagai elemen penting dalam penegakan hukum pun turut berbenah. Kejaksaan berupaya memperbaiki diri menjadi lembaga yang lebih mandiri dan bebas dari intervensi.

 BACA JUGA:

Untuk memperkuat perubahan tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 pun diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Perubahan tersebut disambut gembira banyak pihak, lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan independen.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa Kejaksaan RI merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Halaman:
1 2
      
