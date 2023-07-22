Ganjar Lanjutkan Safari Politiknya, Lari Pagi dan Blusukan ke Pasar Citereup

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo akan melanjutkan safari politiknya di setiap daerah. Hari ini giliran Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang disambangi Ganjar Pranowo.

Politikus PDI Perjuangan sekaligus anggota DPR dari Dapil Kabupaten Bogor, Adian Napitupulu menyampaikan Ganjar akan mengawali kegiatannya dengan lari pagi dan dilanjutkan blusukan di Pasar Citeruep.

Menariknya, Ganjar tak sendirian mengawali kegiatan pagi ini. Dia akan didampingi oleh Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.

"Pagi kita jalan pagi lalu blusukan di Pasar Citereup, Mas Ganjar mau tahu apa bagaimana ekonomi Kabupaten Bogor harga barang menyapa masyarakat dan dia akan didampingi oleh Gibran keluar masuk pasar," kata Adian ditemui saat persiapan acara, Sabtu (22/7/2023).

Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDI Perjuangan ini menyampaikan, agenda selanjutnya Ganjar bakal bertemu dengan para konten kreator dari mulai musisi hingga para artis di kawasan Cibinong.

"Setelah itu ada acara lintas partai dihadiri oleh basis massanya PDI Perjuangan, PPP, Hanura dan juga Perindo," ujarnya.