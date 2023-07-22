Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Bhakti Adhyaksa Ke-63, Ini Sosok 3 Jaksa Legendaris Indonesia

Ajeng Wirachmi , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |06:04 WIB
Hari Bhakti Adhyaksa Ke-63, Ini Sosok 3 Jaksa Legendaris Indonesia
Baharuddin Lopa. (Foto: Dok Wikipedia)
JAKARTA - Setiap tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bhakti Adhyaksa atau Hari Kejaksaan Nasional. Pada tahun 2023, tema peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 adalah "Penegakan Hukum yang Tegas dan Humanis Mengawal Pembangunan Nasional".

Indonesia memiliki sederet jaksa hebat yang berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia. Di antaranya, terdapat beberapa jaksa yang dianggap legendaris, karena memiliki sikap tegas, berani, dan sangat antikorupsi. Mereka juga pionir dari lembaga negara yang saat ini aktif.

Berikut adalah 3 jaksa legendaris Indonesia:

1. Gatot Taroenamihardja

Gatot adalah Jaksa Agung Republik Indonesia yang pertama. Ia menjabat pada 12 Agustus sampai 22 Oktober 1945. Gatot sempat mengeluarkan satu maklumat dan sebuah instruksi pada 1 Oktober 1945. Maklumat yang dikemukakan Gatot adalah mengenai kedudukan struktural kejaksaan dalam lingkungan Departemen Kehakiman, dengan Jaksa Agung sebagai pemegang pimpinan Kepolisian Kehakiman.

Sementara, dalam instruksinya Gatot dengan tegas mengemukakan bahwa Kepala Kepolisian RI harus bertindak lebih tegas dalam menjaga keamanan negara. Khususnya terhadap pihak Belanda yang ingin mengganggu keutuhan Indonesia.

 BACA JUGA:

Gatot juga merupakan jaksa pertama yang memegang jabatan jaksa agung sebanyak dua kali. Pada 1 April 1959, Gatot kembali diangkat sebagai Jaksa Agung di tengah situasi politik yang memanas.

Saat itu, Konstituante gagal membentuk UUD pengganti UUD 1945, timbulnya pemberontakan DI/TII, PRRI, serta usaha untuk mengembalikan Irian Barat dalam NKRI. Seperti pada jabatan yang pertama, masa bakti Gatot sebagai Jaksa Agung untuk kedua kalinya ini juga berlangsung singkat.

Halaman:
1 2 3
      
