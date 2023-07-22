Ganjar Lari Pagi, Wali Kota Bogor dan Sederet Artis Ikut Menemani

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mengawali safari politiknya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan lari pagi, Sabtu (22/7/2023). Wali Kota Bogor, Bima Arya, hingga sederet artis turut lari bersama Ganjar.

Berdasarkan pantauan di lokasi, antusiasme masyarakat sangat tinggi menunggu kehadiran Ganjar Pranowo. Sebagian besar dari masyarakat juga terlihat mengenakan pakaian olahraga.

Menariknya, sederet artis seperti pasangan selebriti Anang Hermansyah dan Ashanty, Thariq Halilintar hingga penyanyi Andre Hehanusa juga terlihat mengenakan busana olahraga bersama Ganjar.

Sementara, sederet elite parpol terlihat juga hadir dalam kegiatan ini. Mereka diantaranya; Adian Napitupulu, Panda Nababan hingga Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono.

Berdasarkan agenda yang diterima, Ganjar bersama rombongan akan memulai larinya dari depan PT Argha Karya Prima dan akan menuju pasar Citeureup untuk melanjutkan agenda blusukan.

(Angkasa Yudhistira)