Ganjar Bareng Gibran ke Bogor: Lari Pagi, Blusukan hingga Bertemu Gen Z

BOGOR - Bakal calon presiden (Bacapres) PDI Perjuangan yang didukung Partai Perindo, PPP dan Hanura, Ganjar Pranowo kembali melakukan kunjungan ke Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/7/2023).

Di Kabupaten Bogor, Ganjar Pranowo ditemani Wali Kota Solo Ganjar Rakabuming Raka bakal melakukan sejumlah kegiatan mulai dari lari pagi, blusukan bertemu masyarakat di Pasar Citeureup hingga berdialog dengan kelompok Generasi Z.

Lalu, Ganjar juga bakal hadir dalam pertemuan dengan artis/musisi tanah air di Saung Berkah Cibinong.

Di sana, Gubernur Jawa Tengah itu akan bertemu dengan 200 orang yang terdiri dari musisi, seninam, artis, pelaku industri musik hingga digital content.

Melanjutkan kegiatannya, sekira pukul 12.00 WIB, Ganjar bakal hadir dalam acara konsolidasi lintas partai pendukung seperti PDIP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo dan Partai Hanura di Gor Laga Tangkas Pekansari, Cibinong.

Usai acara konsolidasi, Ganjar bakal bertemu dengan 500 orang Gen Z se-Kabupaten Bogor di Setu Lebakwangi. Acara tersebut, juga dihadiri sejumlah musisi dan artis diantaranya Young Lex, Thoriq Halilintas dan Once Mekel.

Menutup rangkaian kegiatannya di Kabupaten Bogor, Ganjar bakal bertemu hadir dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Rumah tokoh PPP, Rahmat Yasin.

Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Relawan Pemilu PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengungkapkan, bahwa kunjungan Ganjar Pranowo di Kabupaten Bogor untuk blusukan dan menyapa masyarakat di Pasar Citeureup.

Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka juga mendampingi Ganjar saat berkeliling Kabupaten Bogor.