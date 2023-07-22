Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar-Gibran Tampil Kompak Awali Lari Pagi di Bogor

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |07:31 WIB
Ganjar-Gibran Tampil Kompak Awali Lari Pagi di Bogor
Ganjar dan Gibran. (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo tampil kompak bersama Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat datang bersamaan ke titik awal acara lari pagi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Ganjar dan Gibran tiba sekitar pukul 06.27 WIB. Mereka langsung disambut oleh ratusan masyarakat yang sudah menunggu di lokasi. Teriakan ‘Ganjar Presiden’ pun menggema.

Ganjar terlihat mengenakan baju olahraga berwarna hitam. Sementara, Gibran yang turut di belakangnya tampak mengenakan baju berwarna abu-abu.

Keduanya langsung mengajak masyarakat untuk langsung ikut berlari. Terlihat masyarakat banyak yang mengikuti di belakangnya

(Qur'anul Hidayat)

      
