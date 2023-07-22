Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Blusukan ke Pasar Citeureup, Sempatkan Ngopi Bareng Gibran

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |08:02 WIB
Ganjar Pranowo <i>Blusukan</i> ke Pasar Citeureup, Sempatkan Ngopi Bareng Gibran
Ganjar blusukan ke Pasar Citeuteup di Bogor. (Foto: Putra Ramadhani)
BOGOR - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo blusukan ke Pasar Citeureup, Kabupaten Bogor, Sabtu (22/7/2023). Kedatangan Gubernur Jawa Tengah itu disambut antusias oleh pedagang dan warga.

Pantuan MNC Portal di lokasi, Ganjar blusukan ke Pasar Citeureup didampingi oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dan Wali Kota Bogor Bima Arya.

 BACA JUGA:

Ganjar tampak masuk ke lorong-lorong sempit pasar sambil menyapa para pedagang dan warga yang sedang berbelanja. Lalu, mereka berhenti di sebuah warung kopi kecil yang berada di tengah pasar.

