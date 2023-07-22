Ganjar Pranowo Blusukan ke Pasar Citeureup, Sempatkan Ngopi Bareng Gibran

BOGOR - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo blusukan ke Pasar Citeureup, Kabupaten Bogor, Sabtu (22/7/2023). Kedatangan Gubernur Jawa Tengah itu disambut antusias oleh pedagang dan warga.

Pantuan MNC Portal di lokasi, Ganjar blusukan ke Pasar Citeureup didampingi oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dan Wali Kota Bogor Bima Arya.

Ganjar tampak masuk ke lorong-lorong sempit pasar sambil menyapa para pedagang dan warga yang sedang berbelanja. Lalu, mereka berhenti di sebuah warung kopi kecil yang berada di tengah pasar.