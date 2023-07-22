Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Bhakti Adhiyaksa Ke-63, Presiden Jokowi Jadi Inspektur Upacara

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |08:37 WIB
Hari Bhakti Adhiyaksa Ke-63, Presiden Jokowi Jadi Inspektur Upacara
Presiden Jokowi. (Foto: Raka Dwi)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa Ke-63 Tahun 2023 di Badiklat Kejagung, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7).

Jokowi tiba sekitar pukul 07.45 WIB dengan menggunakan setelan jas warna biru dongker. Jokowi bakal menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa Ke-63 Tahun tersebut.

 BACA JUGA:

Diketahui, tepat pada hari ini, 22 Juli 2023, Kejaksaan Republik Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-63. Peringatan tersebut disebut sebagai Hari Kejaksaan Nasional atau Hari Bhakti Adhyaksa.

 BACA JUGA:

Adapun tema peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 adalah "Penegakan Hukum yang Tegas dan Humanis Mengawal Pembangunan Nasional".

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement