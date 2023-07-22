Hari Bhakti Adhiyaksa Ke-63, Presiden Jokowi Jadi Inspektur Upacara

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa Ke-63 Tahun 2023 di Badiklat Kejagung, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7).
Jokowi tiba sekitar pukul 07.45 WIB dengan menggunakan setelan jas warna biru dongker. Jokowi bakal menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa Ke-63 Tahun tersebut.
BACA JUGA:
Diketahui, tepat pada hari ini, 22 Juli 2023, Kejaksaan Republik Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-63. Peringatan tersebut disebut sebagai Hari Kejaksaan Nasional atau Hari Bhakti Adhyaksa.
BACA JUGA:
Adapun tema peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 adalah "Penegakan Hukum yang Tegas dan Humanis Mengawal Pembangunan Nasional".
(Qur'anul Hidayat)