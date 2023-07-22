DPR Dukung Kejagung dan BUMN Tindaklanjuti Kasus Dana Pensiun

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memperbaiki kondisi dana pensiun (dapen) BUMN. Rencana itu disambut positif Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi mengatakan, Erick telah menyampaikan rencana bersih-bersih dapen BUMN kepada Komisi VI DPR dan telah mendapatkan dukungan penuh dari pihaknya.

"Ya itu keinginan kami juga di Komisi VI supaya dilakukan bersih-bersih," ujar Baidowi, dikutip Sabtu (22/7/2023).

Baidowi menilai aksi bersih-bersih Erick telah dilakukan sejak awal menjabat sebagai Menteri BUMN, dengan menggandeng Kejagung. Baidowi berharap langkah dapat mengulang kesuksesan dalam membenahi tata kelola BUMN dengan memperbaiki pengelolaan dapen BUMN.

"Hal ini bertujuan menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dan Pak Erick sudah melakukan hal itu. Mudah-mudahan bisa menciptakan BUMN yang bersih, untung, dan bermanfaat bagi pembangunan negeri ini," kata Baidowi.

Erick sendiri tengah menyiapkan sejumlah dokumen dapen BUMN yang bermasalah untuk diberikan dan ditelaah Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Sesuai dengan rencana yang akan kita laporkan ke Kejaksaan di akhir bulan untuk dana pensiun," ujar Erick usai membuka Porseni BUMN bertajuk BUMN Fest di halaman parkir kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Erick mengaku sudah berkomunikasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Saat ini, Kementerian BUMN tengah menyiapkan dokumen terkait dapen BUMN yang bermasalah.

"Pak Jaksa Agung sudah saya laporkan, Pak Jamsus sudah kontak, tapi tunggu data-datanya dari Pak Tiko (Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo)," ucap Erick.

Erick ingin dapen BUMN bertransformasi dengan tata kelola yang lebih baik. Hal ini telah dilakukan Kementerian BUMN dengan menerapkan standarisasi pada pengelolaan Jiwasraya, Asabri, hingga Taspen.

"Kita akan laporkan supaya dana pensiun ini bersih, punya standar yang sama, kalau kemarin Jiwasraya, Asabri, Taspen sudah bagus, dana pensiun BUMN ini juga harus diperbaiki," ucap Erick.

Erick mengatakan jaminan bagi para pensiunan BUMN harus menjadi prioritas. Erick mengatakan pensiunan BUMN punya hak untuk menikmati hasil jerih payah di masa tua.