HOME NEWS NASIONAL

Jokowi: Peran Jaksa Sebagai Pengacara Negara Penting Mencegah Penyalahgunaan Keuangan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |09:26 WIB
Jokowi jadi Inspektur Upacara Hari Bhakti Adhyaksa Ke-63. (Foto: Raka Dwi)
Jokowi jadi Inspektur Upacara Hari Bhakti Adhyaksa Ke-63. (Foto: Raka Dwi)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa peran Kejaksaan sebagai pengacara negara dinilai sangat penting untuk melindungi kepentingan negara dan mencegah penyalahgunaan keuangan negara.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan amanat sebagai inspektur pada upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63. Upacara digelar di lapangan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan, Jalan Harsono, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7).

"Peran jaksa sebagai pengacara negara juga sangat penting untuk melindungi kepentingan negara, mencegah penyalahgunaan keuangan negara, mempertahankan dan mengembalikan aset negara, termasuk menyelesaikan sengketa tanah negara dan sengketa perdagangan internasional," kata Jokowi dalam amanatnya.

Jokowi juga mengapresiasi langkah kejaksaan dalam pengembalian kerugian negara yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

"Untuk itu saya mengapresiasi langkah Kejaksaan dalam pengembalian kerugian negara yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini.

saya mengapresiasi kerja keras dan kinerja Kejaksaan ini. Saya berharap Kejaksaan mampu terus meningkatkan kinerjanya dan mampu memperoleh kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi," kata Jokowi.

Meski begitu, Jokowi meminta agar aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan untuk dapat memperbaiki akuntabilitasnya dan pelayanan terhadap masyarakat.

"Aparat yang bersih dan akuntabel itu wajib, perbaiki terus akuntabilitas aparat. Dan perbaiki terus pelayanan kepada masyarakat," kata Jokowi.

Jokowi pun menyindir oknum Kejaksaan yang diduga mempermainkan hukum dengan menitip rekanan proyek hingga barang impor. Dirinya pun meminta Kejaksaan untuk menghindari hal tersebut.

