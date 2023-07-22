Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Ganjar dan Gibran Ngopi di Warkop Pasar Citeureup Usai Sapa Pedagang

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |09:38 WIB
Momen Ganjar dan Gibran Ngopi di Warkop Pasar Citeureup Usai Sapa Pedagang
Ganjar dan Gibran. (Foto: MPI)
A
A
A

BOGOR - Ada momen menarik terjadi ketika Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka saat blusukan di pasar Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/7/2023).

Ganjar dan Gibran tampak menyempatkan ke warung kopi (warkop) yang berada di ujung pasar tersebut. Mereka terlihat memesan kopi kepada pedagang warkop tersebut.

BACA JUGA:

Blusukan ke Pasar Citeureup, Ganjar Dengar Curhatan Pedagang 

Menariknya, Ganjar ditawarkan kopi yang biasa dipesan oleh orang-orang Citeureup. "Kalo orang sini minumnya kopi oplet pak," kata pedagang warkop itu kepada Ganjar.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
