Momen Ganjar dan Gibran Ngopi di Warkop Pasar Citeureup Usai Sapa Pedagang

BOGOR - Ada momen menarik terjadi ketika Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka saat blusukan di pasar Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/7/2023).

Ganjar dan Gibran tampak menyempatkan ke warung kopi (warkop) yang berada di ujung pasar tersebut. Mereka terlihat memesan kopi kepada pedagang warkop tersebut.

Menariknya, Ganjar ditawarkan kopi yang biasa dipesan oleh orang-orang Citeureup. "Kalo orang sini minumnya kopi oplet pak," kata pedagang warkop itu kepada Ganjar.

