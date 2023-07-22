Tingkat Kepercayaan Publik Tinggi, Jokowi Minta Kejaksaan Lakukan Tranformasi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan tingkat kepercayaan publik sebesar 81,2 persen, berdasarkan hasil survei pada bulan Juli 2023

Jokowi pun berharap dengan tingkat kepercayaan yang tinggi tersebut, Kejaksaan dapat melakukan transformasi di segala aspek.

"Kepercayaan publik yang tinggi itu menjadi modal penting untuk melakukan transformasi, menggerakkan reformasi Kejaksaan di semua aspek dan di semua tingkatan," kata Jokowi dalam amanatnya sebagai inspektur pada upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63.

Upacara digelar di lapangan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan, Jalan Harsono, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7).

Kepercayaan publik yang tinggi itu, kata Jokowi, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan mempermudah akses masyarakat dalam pelayanan hukum.

"Tingkatkan kualitas SDM melalui perekrutan jaksa yang selektif melalui pelatihan yang intensif tingkatkan standar etika profesionalisme dan integritas jaksa, tingkatkan terus efektivitas kerja. Optimalkan pemanfaatan teknologi informasi, permudah akses masyarakat pada pelayanan hukum, tingkatkan keterbukaan informasi serta responsif menangani laporan-laporan masyarakat," ucap Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengaku senang dengan tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan yang terus meningkat hingga saat ini.

"Saya senang trust terhadap kejaksaan, kepercayaan publik terhadap kejaksaan terus meningkat. Merujuk pada salah satu lembaga survei di Agustus tahun 2022 tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan sebesar 75,3% itu tahun 2022 bulan Agustus. Sekarang di Juli 2023 tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan mencapai 81,2%," kata Jokowi.

Menurut Jokowi hasil survei tersebut menunjukkan angka tertinggi dibandingkan survei sebelumnya.

"Ini sangat tinggi, ini angka tertinggi dalam kurun 9 tahun terakhir. Saya ingin ucapakan selamat," kata Jokowi.