Ganjar Dengar Curhatan Konten Kreator-Musisi, Tekankan Pentingnya Lembaga Kreatif

BOGOR - Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo menghadiri acara diskusi santai Ekstrava Ganjar di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan ini, Ganjar menerima banyak keluhan yang dialami konten kreator dan musisi.

"Ya mereka bicara soal penegakkan hukum, izin konser yang mudah mestinya begitu ya. Termasuk talent scouting dan tindakan afirmasi untuk mereka," kata Ganjar di lokasi, Sabtu (22/7/2023).

Kata dia, semua keluhan tersebut dinilainya sangat penting ditindaklanjuti. Hal ini untuk menumbuhkan dan menghidupkan lembaga kreatif di bidang seni.