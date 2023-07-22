Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Dengar Curhatan Konten Kreator-Musisi, Tekankan Pentingnya Lembaga Kreatif

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |10:32 WIB
Ganjar Dengar Curhatan Konten Kreator-Musisi, Tekankan Pentingnya Lembaga Kreatif
Ganjar Pranowo. (Foto: Putra R)
A
A
A

BOGOR - Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo menghadiri acara diskusi santai Ekstrava Ganjar di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan ini, Ganjar menerima banyak keluhan yang dialami konten kreator dan musisi.

"Ya mereka bicara soal penegakkan hukum, izin konser yang mudah mestinya begitu ya. Termasuk talent scouting dan tindakan afirmasi untuk mereka," kata Ganjar di lokasi, Sabtu (22/7/2023).

BACA JUGA:

Bertemu Emak-Emak di Pasar Citeureup Bogor, Ganjar : KB Ya 

Kata dia, semua keluhan tersebut dinilainya sangat penting ditindaklanjuti. Hal ini untuk menumbuhkan dan menghidupkan lembaga kreatif di bidang seni.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement