Satgas Polri Tangkap 834 Tersangka Kasus TPPO

JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejauh ini telah menangkap 834 orang tersangka tindak pidana perdagangan orang.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan, jumlah itu berdasarkan analisis dan evaluasi periode 5 Juni hingga 20 Juli 2023.

"Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 834 orang," kata Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Sabtu (22/7/2023).

Jumlah laporan polisi yang masuk terkait perdagangan manusia sampai saat ini sebanyak 702 laporan.

Dari jumlah tersebut, Ramadhan menyebut, pihak Satgas TPPO telah menyelamatkan 2.154 orang dari kejahatan perdagangan orang.