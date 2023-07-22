Jokowi Ungkap Oknum Kejaksaan Permainkan Hukum, Titip Rekanan Proyek hingga Barang Impor

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada oknum Kejaksaan yang mempermainkan hukum dengan menitip rekanan proyek hingga barang impor.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan amanat ketika menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63. Upacara tersebut digelar di lapangan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan, Jalan Harsono, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7/2023).

"Jangan ada lagi aparat kejaksaan, meskipun saya tahu ini oknum yang mempermainkan hukum, yang menitip rekanan proyek, yang menitip barang impor, dan berbagai tindakan tidak terpuji lainnya. Meskipun sekali lagi, saya tahu ini oknum," kata Jokowi dalam amanatnya.

Larangan mempermainkan hukum tersebut, Kepala Negara menjelaskan, tak hanya ditunjukkan kepada Kejaksaan, tapi juga kepada Polri dan KPK termasuk para auditor.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Apresiasi Kejaksaan Cukup Signifikan Kembalikan Kerugian Negara

"Pesan saya ini juga bukan hanya berlaku untuk aparat Kejaksaan, tetapi untuk semua aparat penegak hukum kita termasuk Polri, KPK termasuk pula pengawas dan auditor baik di tingkat pusat maupun di daerah," kata Jokowi.